હજારો મહિલાઓ અને ઢોલ… સોમનાથમાં PM મોદીની શૌર્ય યાત્રા

ગુજરાત મુલાકાતના બીજા દિવસે રવિવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શૌર્ય યાત્રાનું નેતૃત્વ કર્યું. સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વના ભાગ રૂપે આયોજિત, શોભાયાત્રામાં 108 ઘોડાઓનો સમાવેશ થતો હતો, જે બહાદુરી અને બલિદાનનું પ્રતીક છે. આ પ્રસંગે, પ્રધાનમંત્રીએ ચોક ખાતે હમીરજી ગોહિલ અને વેગડજી ભીલને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી, જેમણે 1299 એડીમાં દિલ્હી સલ્તનત સેનાના હુમલા સામે સોમનાથ મંદિરનું રક્ષણ કરતા પોતાના જીવનું બલિદાન આપ્યું હતું.
पावन और दिव्य सोमनाथ धाम में दर्शन-पूजन का सौभाग्य मिला। यह अनुभव मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाला रहा। भगवान सोमनाथ की कृपा सभी देशवासियों पर सदा बनी रहे, यही कामना है। pic.twitter.com/URP5mzNuKQ
ગુજરાતના ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સોમનાથ મંદિરનું રક્ષણ કરતા પોતાના જીવનું બલિદાન આપનારાઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આયોજિત શોભા યાત્રામાં અસંખ્ય લોકોએ ભાગ લીધો હતો. પ્રધાનમંત્રીનું સ્વાગત કરવા યાત્રા માર્ગની બંને બાજુ મોટી સંખ્યામાં લોકો, મહિલાઓ અને ભક્તો એકઠા થયા હતા. હજારો મહિલાઓએ પરંપરાગત નૃત્યો સાથે પીએમ મોદીનું સ્વાગત કર્યું હતું.
In Somnath, paid homage to the brave Veer Hamirji Gohil. He stands tall as a symbol of courage and determination in the wake of barbarism and violence. His bravery will remain etched in our civilisational memory for time immemorial. In his courage lies the timeless answer to… pic.twitter.com/3gC4AjwdKR
ઋષિકુમારો તરીકે ઓળખાતા યુવાન પૂજારીઓના એક જૂથે પીએમ મોદીના વાહન સાથે મુસાફરી કરતી વખતે ભગવાન શિવનું સંગીત વાદ્ય ડમારુ વગાડ્યું. એક સમયે, પીએમ મોદીએ પોતે એક પૂજારી પાસેથી બે ડમારુ ઉછીના લીધા હતા અને તેમના વાહન પર ઉભા રહીને વગાડ્યા હતા. બાદમાં, મોદીએ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી, જેમની પ્રતિમા મંદિર સંકુલના પ્રવેશદ્વાર પાસે સ્થાપિત છે. પટેલના પ્રયાસોને કારણે જ સ્વતંત્રતા પછી સોમનાથ મંદિરનું નવીનીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને 1951 માં ભક્તો માટે ઔપચારિક રીતે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું.
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शौर्य यात्रा में शामिल होकर अत्यंत गौरवान्वित हूं। इस अवसर पर मंदिर की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाली मां भारती की अनगिनत वीर संतानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका अदम्य साहस और पराक्रम देशवासियों को सदैव प्रेरित करता… pic.twitter.com/RV8YzRTLuP
પીએમ મોદી સોમનાથ મંદિર પહોંચ્યા અને પૂજા કરી. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે સોમનાથનો ઇતિહાસ વિનાશ અને હારનો નથી, પરંતુ વિજય અને પુનર્નિર્માણનો છે. પીએમ મોદીએ સોમનાથ મંદિરમાં પૂજા કરી અને શિવલિંગને જળ ચઢાવ્યું. તેમણે જ્યોતિર્લિંગ પર ફૂલો ચઢાવ્યા અને પંચામૃતથી અભિષેક કર્યો. પીએમ મોદીએ લગભગ 30 મિનિટ સુધી મંદિરમાં પૂજા કરી.
સોમનાથ મંદિરમાં પ્રાર્થના કર્યા પછી, પીએમ મોદીએ ઉપસ્થિત પુજારીઓ અને સ્થાનિક કલાકારોને મળ્યા. આ પ્રસંગે તેમણે ઢોલ (છેંડા) પણ વગાડ્યો.