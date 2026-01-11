ભારત પાસેથી વિશ્વની અપેક્ષાઓ વધી રહી છે : PM મોદી

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશો માટે આયોજિત વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદના ભાગ રૂપે ટ્રેડ શો અને પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. પ્રધાનમંત્રીએ પણ પરિષદને સંબોધન કર્યું. પીએમ મોદીએ કહ્યું, 2026 માં ગુજરાતની આ મારી પહેલી મુલાકાત છે. મારી યાત્રા સોમનાથ દાદાના ચરણોમાં માથું નમાવીને શરૂ થઈ હતી.
Rajkot, Gujarat: Prime Minister Narendra Modi says, “Rajkot alone has more than 2.5 lakh MSMEs. Across its various industrial clusters, everything is manufactured — from simple tools like screwdrivers to auto parts, machine tools, luxury railway liners, aircraft, fighter jets,… pic.twitter.com/XwHa131yM9
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, વિકાસ સાથે જોડાયેલ વારસાનો મંત્ર ગુજરાતમાં દરેક જગ્યાએ ગુંજે છે. આ ફક્ત એક સમિટ નથી, પરંતુ 21મી સદીમાં વિકાસની સફરનું પ્રતિબિંબ છે, જે એક સમયે સ્વપ્ન તરીકે શરૂ થઈ હતી અને હવે દેશ અને વિશ્વના વિશ્વાસમાં પરિવર્તિત થઈ છે. તેમણે કહ્યું, છેલ્લા બે દાયકામાં, 10 વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ યોજાઈ છે. શરૂઆતમાં, તેનો ઉદ્દેશ્ય વિશ્વ સમક્ષ ગુજરાતની ક્ષમતા દર્શાવવાનો અને રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવાનો હતો. આજે, વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ વૈશ્વિક વિકાસ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગીદારી માટે એક મજબૂત પ્લેટફોર્મ બની ગયું છે.
Rajkot, Gujarat: Prime Minister Narendra Modi says, “Friends, Kachchh and Saurashtra have another major strength — this region is home to India’s world-class ports. A very large share of India’s exports passes through here. Ports like Pipavav and Mundra have become major hubs for… pic.twitter.com/uKv0A6r2or
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, છેલ્લા 20 વર્ષોમાં, વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ હંમેશા કંઈક નવું પ્રદાન કરે છે. હવે, પ્રાદેશિક વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ એક નવો પ્રયોગ છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય પ્રાદેશિક વિકાસને વધુ વેગ આપવાનો છે.” તેમણે ઉમેર્યું, “21મી સદીનો એક ચતુર્થાંશ સમય વીતી ગયો છે, અને ભારત ઝડપથી વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ઉભરતા આર્થિક ડેટા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ભારત પાસેથી વિશ્વની અપેક્ષાઓ સતત વધી રહી છે.