T20 વર્લ્ડ કપ વિવાદમાં હવે પાકિસ્તાનની એન્ટ્રી

બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમે સુરક્ષા ચિંતાઓનો હવાલો આપીને ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતમાં તેની મેચ રમવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) એ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) ને પત્ર લખીને વિનંતી કરી હતી કે તેની મેચો શ્રીલંકામાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે. ICC એ હજુ સુધી કોઈ જવાબ આપ્યો નથી. મુસ્તફિઝુર રહેમાનને ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માંથી મુક્ત કર્યા પછી BCB એ આ પગલું ભર્યું હતું.
BCB પોતાનો ગુસ્સો ઠાલવી રહ્યું છે. હવે, પાકિસ્તાન વિવાદમાં ઉતરી ગયું છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ જણાવ્યું છે કે જો શ્રીલંકા બાંગ્લાદેશની T20 વર્લ્ડ કપ મેચોનું આયોજન કરવા માટે ઉપલબ્ધ ન હોય, તો તે તેનું આયોજન કરવા તૈયાર છે. આ દાવો જીઓ સુપર રિપોર્ટમાં કરવામાં આવ્યો છે.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાનના તમામ મેદાન T20 વર્લ્ડ કપ મેચોનું આયોજન કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. સૂત્રોએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે PCB પહેલાથી જ ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 અને ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયર 2025 જેવી મોટી ઇવેન્ટ્સનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કરી ચૂક્યું છે, અને તેથી તે આ મેચોને સરળતાથી યોજવામાં સક્ષમ છે.
4 જાન્યુઆરીના રોજ, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) એ સ્પષ્ટ કર્યું કે તે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 રમવા માટે ભારતનો પ્રવાસ કરશે નહીં. કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) એ ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) ના નિર્દેશ પર સ્ટાર બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને તેમની ટીમમાંથી મુક્ત કર્યા પછી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. આનાથી સુરક્ષા અને રાજકીય તણાવમાં વધુ વધારો થયો.