હળવદમાં દીવાલ પડતાં 12નાં મોતઃ PMએ શોક વ્યક્ત કર્યો

સુરેન્દ્રનગરઃ હળવદમાં આવેલી GIDCના મીઠાના કારખાનામાં એક દુર્ઘટના બની છે. મીઠાના કારખાનામાં દીવાલ ધરાશાયી થવાથી 12 વધુ કામદારોનાં મોત થયાં છે અને 20 વધુ મજૂરો ગંભીર રીતે ઇજા પામ્યા છે. આ દુર્ઘટના વખતે મજૂરો કામ કરી રહ્યા હતા. આ મામલાની જાણ પોલીસને આપવામાં આવી હતી. રાહત અને બચાવ કાર્ય હજી જારી છે. આ દીવાલના કાટમાળ નીચે હજી ઘણા લોકો દબાયેલા હોવાની આશંકા છે.

વડા ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ ઘટના અંગે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. મુખ્ય પ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ આ દુર્ઘટના અંગે દુઃખ વ્યક્ત કરી હતી.

The tragedy in Morbi caused by a wall collapse is heart-rending. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Local authorities are providing all possible assistance to the affected.

Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who have lost their lives due to the tragedy in Morbi. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi https://t.co/AlbwctnOUy

— PMO India (@PMOIndia) May 18, 2022