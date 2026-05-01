એપ્રિલમાં GST વસૂલાત 8.7 ટકા વધી  2.43 લાખ કરોડ રૂપિયા

નવી દિલ્હીઃ એપ્રિલમાં સંપૂર્ણ માલ અને સેવા કર (GST) વસૂલાત 8.7 ટકાથી વધી લગભગ 2.43 લાખ કરોડ રૂપિયાના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગઈ છે, એમ શુક્રવારે જાહેર કરાયેલા સરકારી આંકડાઓ મુજબ આ માહિતી મળી છે.આ પહેલાં એપ્રિલ, 2025માં સૌથી વધુ વસૂલાત 2.23 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ નોંધાઈ હતી. ઘરેલુ વેચાણ અને ખરીદીમાંથી મળતું કુલ આવક 4.3 ટકા વધી 1.85 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ થયું હતું, જ્યારે આયાતમાંથી મળતી એપ્રિલ મહિનામાં વસૂલાતમાં 25.8 ટકાનો તેજ વધારો નોંધાયો અને તે 57,580 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ હતી.
એપ્રિલમાં ‘રિફંડ’ તરીકે ચૂકવાયેલી રકમ 19.3 ટકા વધી 31,793 કરોડ રૂપિયા થઈ હતી. ‘રિફંડ’ બાદ શુદ્ધ એપ્રિલ મહિનામાં વસૂલાત 7.3 ટકા વધીને લગભગ 2.11 લાખ કરોડ રૂપિયા રહી હતી.
મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં SGST વસૂલાતમાં મજબૂત વધારો
એપ્રિલમાં અનેક રાજ્યોમાં રાજ્ય GST વસૂલાતમાં ગયા વર્ષની સરખામણીએ મજબૂત વૃદ્ધિ નોંધાઈ હતી શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારાં રાજ્યોમાં મહારાષ્ટ્રમાં 40 ટકાનો વધારો નોંધાયો, જ્યારે કર્ણાટકમાં 42 ટકા જેટલી વધુ વૃદ્ધિ જોવા મળી હતી. તેલંગાણામાં પણ 36 ટકાનો મજબૂત વધારો નોંધાયો, જે ઉપભોગ અને સેવાઓમાં સતત વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. પુડુચેરીમાં નોંધપાત્ર રીતે 108 ટકાનો વધારો નોંધાયો હતો
બીજી તરફ, કેટલાક વિસ્તારોમાં આ મહિનામાં ધીમી અથવા નકારાત્મક પ્રવૃત્તિ જોવા મળી હતી લદ્દાખમાં SGST વસૂલાતમાં 8 ટકાની ઘટાડો નોંધાયો, જે કમજોર આર્થિક પ્રવૃત્તિ અથવા ઊંચા આધારના પ્રભાવનું સંકેત આપે છે. જ્યારે ઝારખંડમાં ગયા વર્ષની સમાન અવધિની સરખામણીએ કોઈ ફેરફાર નોંધાયો નથી અને વૃદ્ધિ સ્થિર રહી હતી.
માર્ચમાં કેટલો હતો GST કલેક્શન
સરકારી આંકડા મુજબ માર્ચમાં GST વસૂલાત 8.8 ટકા વધી 2 લાખ કરોડ રૂપિયા કરતાં વધુ થઈ હતી. તેમાં ઘરેલુ વેચાણ અને આયાતથી મળતા કરનો મોટો ફાળો રહ્યો હતો
માર્ચ, 2025માં કુલ GST વસૂલાત 1.83 લાખ કરોડ રૂપિયા રહી હતી હતી કુલ ઘરેલુ આવક 5.9 ટકા વધી 1.46 લાખ કરોડ રૂપિયા કરતાં વધુ થઈ, જ્યારે આયાતમાંથી મળતી આવક 17.8 ટકા વધી 53,861 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ હતી.