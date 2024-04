GST કલેક્શનમાં બીજો સૌથી મોટો રેકોર્ડ બન્યો

નવા નાણાકીય વર્ષની શરૂઆત સાથે જ સરકાર માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે, જે સરકારી તિજોરી સાથે સંબંધિત છે. હા, પહેલી એપ્રિલે GST કલેક્શનના ઉત્તમ આંકડા આવ્યા છે. માર્ચ મહિનામાં દેશનું GST કલેક્શન 1.78 લાખ કરોડ રૂપિયા હતું. ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં, તેમાં 11 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે.

👉 Second highest monthly Gross #GST Revenue collection in March at ₹1.78 lakh crore; Records 11.5% y-o-y growth (18.4% on net basis)

👉 Yearly gross #GST revenue ₹20.14 lakh crore; 11.7% growth (13.4% on net basis)

Read more ➡️ https://t.co/eN4yXT5wWI pic.twitter.com/sGsJyi4gBX

