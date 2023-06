લખનૌના કૈસરબાગ કોર્ટ સંકુલમાં ગોળીબાર, ગેંગસ્ટર સંજીવ મહેશ્વરી જીવાની હત્યા

લખનૌની કૈસરબાગ કોર્ટમાં ગેંગસ્ટર સંજીવ મહેશ્વરી જીવાની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. હુમલાખોર વકીલના ડ્રેસમાં હતો. સંજીવ મહેશ્વરી મુખ્તાર અન્સારીના નજીકના હતા. તે ભાજપના નેતા બ્રહ્મદત્ત દ્વિવેદીની હત્યાનો આરોપી હતો. સંજીવને પ્રોડક્શન માટે કોર્ટમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. ફાયરિંગની ઘટનામાં ચારથી પાંચ લોકો ઘાયલ થયાના પણ સમાચાર છે. સંજીવ મહેશ્વરી જીવા પશ્ચિમ યુપીનો કુખ્યાત ગેંગસ્ટર હતો. પોલીસે હુમલાખોરની અટકાયત કરી છે. પોલીસ હુમલાખોરને ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં હોસ્પિટલમાં લઈ ગઈ હતી. હત્યારાની ઓળખ વિજય યાદવના પુત્ર શ્યામા યાદવ તરીકે થઈ છે, જે કેરાકટ જિલ્લા જૌનપુરનો રહેવાસી છે. પોલીસ તપાસમાં લાગેલી છે.

#WATCH | Lucknow civil court firing incident | Sanjeev alias Jeeva shot dead, a girl of 8-10 years was also injured & her condition is stable and is undergoing treatment. How many people came to kill him is a matter of investigation but the shooter has been caught and he is also… pic.twitter.com/0vsnv8Tlci

