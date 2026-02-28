એક્સાઇઝ પોલિસી કેસ: CBI હાઈકોર્ટમાં પહોંચી

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી કેસમાં એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક આવ્યો છે. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)એ પૂર્વ દિલ્હી મુખ્ય મંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને પૂર્વ ઉપ મુખ્ય મંત્રી મનીષ સિસોદિયા સહિત તમામ 23 આરોપીઓને નિર્દોષ ઠેરવવાના નીચલી અદાલતના આદેશને પડકારતા દિલ્હી હાઈકોર્ટનાં દ્વાર ખટખટાવ્યાં છે.
આ ઘટનાક્રમની પુષ્ટિ કરતાં CBIની કાનૂની ટીમે જણાવ્યું હતું કે એજન્સીએ સત્તાવાર રીતે ડિસ્ચાર્જ આદેશને પડકાર્યો છે અને તેને રદ કરવાની માગ કરી છે. જોકે એક વિશેષ અદાલતે શુક્રવારે CBI દ્વારા રદ કરાયેલી દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી 2021-22 સંબંધિત નોંધાયેલા કેસમાં તમામ આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા. આ આદેશ રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટના વિશેષ ન્યાયાધીશ (પી.સી. એક્ટ) જિતેન્દ્ર સિંહે આપ્યો હતો.વિશેષ અદાલતે માન્યું હતું કે એક્સાઇઝ પોલિસીની રચનામાં કોઈ વ્યાપક ષડયંત્ર અથવા આપરાધિક ઇરાદો નહોતો અને જણાવ્યું હતું કે અભિયોજન પક્ષનો કેસ ન્યાયિક તપાસમાં ટકી શક્યો નથી. ન્યાયાધીશે ટિપ્પણી કરી હતી કે CBIએ આપરાધિક ષડયંત્રની વાર્તા ઘડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેનો સિદ્ધાંત મજબૂત અને માન્ય પુરાવા કરતાં અનુમાનો પર આધારિત હતો.
કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે 23માંથી કોઈ પણ આરોપી વિરુદ્ધ પ્રથમ દ્રષ્ટિએ કેસ બનતો નથી અને તેથી તેમને નિર્દોષ ઠેરવવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
આ કેસ આમ આદમી પાર્ટી (AAP) સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકાયેલી દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી 2021-22માં થયેલા ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો સાથે જોડાયેલો છે. CBIએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે આ પોલિસી કેટલાક ખાનગી દારૂ લાયસન્સધારકોને લાભ પહોંચાડવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી હતી, જેમાં લાયસન્સ ફી ઘટાડવી અને નફાની મર્યાદા નક્કી કરવી જેવાં પગલાં સામેલ હતાં, જેને પરિણામે દિલ્હી સરકારને આર્થિક નુકસાન થયું હતું.
વિશેષ કોર્ટે તમામ આરોપીઓને નિર્દોષ ઠેરવવાના આદેશ સાથે નીચલી અદાલતમાં ચાલી રહેલો કેસ હાલ પૂરતો સમાપ્ત થયો છે. હવે CBIની અરજી બાદ દિલ્હી હાઈકોર્ટ આ આદેશની કાનૂની માન્યતા પર વિચારણા કરશે.