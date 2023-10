રણબીર કપૂરને EDના સમન્સઃ 15-20 બોલીવૂડ સ્ટાર રડાર પર

નવી દિલ્હીઃ બોલીવૂડ એક્ટર રણબીર કપૂર હાલના દિવસોમાં ફિલ્મ એનિમલને લઈને ચર્ચામાં છે. હાલમાં જ એ ફિલ્મના ટીઝરનો વિડિયો રિલીઝ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ફિલ્મ દ્વારા તે સાઉથ એક્ટ્રેસ રશ્મિકા મંદાનાની સાથે સૌપ્રથમ વાર સ્ક્રીન શેર કરશે. જોકે હવે એક્ટરને સટ્ટાબાજી મામલે EDના સમન્સ મળ્યા છે. એક્ટર પર આરોપ લાગ્યો છે કે તેણ મહાદેવ એપને પ્રમોટ કરી છે. એ મામલે છ ઓક્ટોબરે તેને બોલાવવામાં આવ્યો છે.

આ કેસમાં માત્ર રણબીરનું જ નામ નહીં, પરંતુ લિસ્ટમાં 15-20 સેલેબ્સ બીજા પણ છે, જેઓ EDની રડાર પર છે. આ લિસ્ટમાં આતિફ અસલમ, રાહત ફતેહ અલી ખાન, અલી અસગર, વિશાલ દદલાની, ટાઇગર શ્રોફ, નેહા કક્કડ, ભારતી સિંહ, અલી અવરામ, સની લિયોની, ભાગ્યશ્રી, પલ્કિત સમ્રાટ, કીર્તિ ખરબંદા, નુસરત ભરૂચા અને કૃષ્ણા અભિષેકનું નામ સામેલ છે.

