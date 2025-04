ભૂતપૂર્વ CM જગન મોહન રેડ્ડીની સંપત્તિ EDએ જપ્ત કરી, જાણો…

નવી દિલ્હીઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે(EDએ) મની લોન્ડરિંગના એક જૂના કેસમાં આંધ્ર પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ CM વાયએસ જગન મોહન રેડ્ડીના દાલમિયા સિમેન્ટ્સ (ભારત) લિમિટેડ (DCBL)ના રૂ. 27.5 કરોડના શેર અને રૂ. 377.2 કરોડની જમીનને કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે. જોકે DCBL એ દાવો કર્યો છે કે જપ્ત કરાયેલી મિલકતની કુલ કિંમત રૂપિયા 793.3 કરોડની છે.

આ કાર્યવાહી વર્ષ 2011માં નોંધાયેલા CBI કેસ સાથે જોડાયેલી છે. એવો આરોપ છે કે દાલમિયા સિમેન્ટ્સે ભારતી સિમેન્ટ કોર્પોરેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં મૂડીરોકાણ કર્યું હતું, જે જગન રેડ્ડીનું છે. ED દ્વારા જપ્ત કરાયેલા શેર જગન રેડ્ડીના કાર્મેલ એશિયા હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડ, સરસ્વતી પાવર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને હર્ષ ફર્મમાં હિસ્સા સાથે સંબંધિત છે.

આ અંગે EDનું કહેવું છે કે DCBLએ રઘુરામ સિમેન્ટ્સ લિમિટેડમાં રૂ. 95 કરોડનું મૂડીરોકાણ કર્યું હતું, જેનું પ્રતિનિધિત્વ જગન રેડ્ડી કરતા હતા. તેના બદલામાં જગને કથિત રીતે તેમના પિતા અને તત્કાલીન CM વાયએસ રાજશેખર રેડ્ડીના પ્રભાવનો ઉપયોગ કરીને DCBL માટે કડપ્પા જિલ્લામાં 407 હેક્ટર જમીનની ખાણકામ લીઝ મેળવી હતી.

ED attaches Rs 27.5cr shares of ex-Andhra CM YS Jagan Mohan Reddy and Rs 377.2cr land of Dalmia Cements in 14 yr old quid pro quo case. Linked to 2011 CBI probe into DCBL’s investment in Bharathi Cement.

Jagan’s shares in Carmel Asia & Saraswati Power seized. DCBL says actual… pic.twitter.com/GjxS3ZPe9O

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) April 18, 2025