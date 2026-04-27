અદાણી પબ્લિક સ્કૂલ, મુંદ્રાના ૨૫ વર્ષ પૂર્ણ: ડૉ. પ્રીતિ અદાણીએ ઉજવણી કરી

મુંદ્રા: કચ્છના શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે મહત્વનું પ્રદાન આપતી અદાણી પબ્લિક સ્કૂલ (APS)એ પોતાના ગૌરવશાળી ૨૫ વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. આ રજત જયંતી નિમિત્તે શાળા પરિસરમાં વિદ્યાર્થીઓ, ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિતિ રહ્યા હતા. શાળામાં ભવ્ય અને ભાવસભર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે અદાણી ફાઉન્ડેશનના ચેરપર્સન ડૉ. પ્રીતિ અદાણી દ્વારા કચ્છના અત્યાધુનિક ઇન્ડોર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ અને ઑડિટોરિયમનું ઉદ્ઘાટન પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
ભવિષ્યના સપનાઓને સાકાર કરતી સંસ્થા
અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીએ આ સિદ્ધિ પર અભિનંદન પાઠવ્યા. તેમણે કહ્યું કે, “આ ૨૫ વર્ષ માત્ર એક સંસ્થાની સફર નથી, પરંતુ તે સેંકડો સપનાઓને પોષવાની અને ભવિષ્યને આકાર આપવાની સફર છે. મને આશા છે કે અહીંનો દરેક વિદ્યાર્થી મર્યાદા વગર સપના જોવાનો આત્મવિશ્વાસ અને મુશ્કેલીઓ સામે લડવાની ક્ષમતા કેળવીને બહાર આવશે.”ડૉ. પ્રીતિ અદાણીએ ભૂતકાળને યાદ કરતા કહ્યું કે, “૨૫ વર્ષ પહેલાં કચ્છના દરિયાકાંઠે એક વિચાર બીજ રોપાયું હતું. દરેક બાળકને વિશ્વ કક્ષાનું શિક્ષણ મળવું જોઈએ. ૨૦૦૧ના ભૂકંપ બાદ આ પ્રોજેક્ટને વધુ ઝડપી બનાવવામાં આવ્યો હતો. જેથી શિક્ષણ દ્વારા સમુદાયમાં આશા અને સ્થિરતા લાવી શકાય.”
આધુનિક સુવિધાઓનું લોકાર્પણ
રજત જયંતીની ઉજવણીના ભાગરૂપે શાળામાં કેટલીક નવી સુવિધાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે:
- અત્યાધુનિક ઑડિટોરિયમ: ૫૫૮ લોકોની બેઠક ક્ષમતા ધરાવતું આ ઑડિટોરિયમ કચ્છના સૌથી મોટા ઓડિટોરિયમમાંનું એક છે.
- ઇન્ડોર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ: જેમાં બેડમિન્ટન, ટેબલ ટેનિસ અને પિકલબોલ જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે.
- STEM અને રોબોટિક્સ: પ્રદર્શન દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની સર્જનાત્મકતા અને વૈજ્ઞાનિક અભિગમ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
૨૩૩ થી ૨૩૦૦ વિદ્યાર્થીઓની સફર
માત્ર ૨૩૩ વિદ્યાર્થીઓ અને ૨૭ શિક્ષકોથી શરૂ થયેલી આ શાળા આજે ૨,૩૦૦થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અને ૧૦૦થી વધુ શિક્ષકો સાથે વટવૃક્ષ બની ગઈ છે. કાર્યક્રમ દરમિયાન શાળાની સફર દર્શાવતી ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ અને ‘કોફી ટેબલ બુક’નું પણ વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું.