દિલ્હી પોલીસે તુર્કમાન ગેટ પથ્થરમારા કેસમાં ૩૦ લોકોની ઓળખ કરી, સપા સાંસદને સમન્સ 

નવી દિલ્હી: દિલ્હી પોલીસે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે તેમણે તુર્કમાન ગેટ વિસ્તારમાં ફૈઝ-એ-ઇલાહીની મસ્જિદ પાસે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા તોડી પાડવાની ઝુંબેશ દરમિયાન ફાટી નીકળેલી હિંસામાં સંડોવાયેલા ૩૦ લોકોની ઓળખ કરી છે. આ ઓળખ સીસીટીવી ફૂટેજ, પોલીસ કર્મચારીઓના શરીર પર પહેરેલા કેમેરા રેકોર્ડિંગ અને વિસ્તારના ઘણા વાયરલ વીડિયોના આધારે કરવામાં આવી છે.પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ મોહિબ્બુલ્લાહ નદવીને તપાસમાં જોડાવા માટે ટૂંક સમયમાં સમન્સ મોકલવામાં આવશે, કારણ કે હિંસા ફાટી નીકળતા પહેલા તેઓ કથિત રીતે સ્થળ પર હાજર હતા. દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ સાંસદને તાત્કાલિક આસપાસના વિસ્તારથી દૂર રહેવા વિનંતી કરી હતી, પરંતુ તેઓ ઘટના પહેલા પણ તે વિસ્તારની નજીક જ રહ્યા હતા. દરમિયાન, દિલ્હી પોલીસે મસ્જિદ નજીક તોડી પાડવાની ઝુંબેશ દરમિયાન પથ્થરમારા ઘટનાના સંદર્ભમાં અત્યાર સુધીમાં પાંચ લોકોની ધરપકડ કરી છે. પોલીસની ઘણી ટીમો બનાવવામાં આવી છે, અને ઓળખાયેલા વ્યક્તિઓને કસ્ટડીમાં લેવા માટે દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.
FIRની નકલમાં, પોલીસ દ્વારા અતિક્રમણ કરાયેલી જમીન પર બેરિકેડિંગથી લઈને ડઝન સ્થાનિકો દ્વારા ઉશ્કેરણીજનક સૂત્રોચ્ચાર અને પછી પોલીસ પર પથ્થરમારો સુધીની ઘટનાઓનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવ્યો છે, જ્યારે પોલીસ અધિકારીઓએ તેમને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો કે તોડી પાડવાની ઝુંબેશ ગેરકાયદેસર બાંધકામો અને ગેરકાયદેસર રીતે કબજે કરેલી સરકારી જમીનને મુક્ત કરાવવા સુધી મર્યાદિત છે અને તેનાથી બાજુની મસ્જિદને કોઈ નુકસાન થશે નહીં.
FIR મુજબ, રાત્રે 12.40 વાગ્યે અશાંતિ થઈ જ્યારે પોલીસે વિસ્તારને બેરિકેડ કરવાનું શરૂ કર્યું. 30-35 લોકોનું એક જૂથ સ્થળ પર એકઠા થયું અને સૂત્રોચ્ચાર કરવાનું શરૂ કર્યું અને પોલીસને નાકાબંધી કરતા અટકાવ્યું. ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 163 (ઉપદ્રવ અથવા આશંકાના ભયના કિસ્સામાં લાગુ) હોવાથી બેકાબૂ તત્વોને સ્થળ પર ભેગા ન થવા કહેવામાં આવ્યું હતું. ઓએ ઝડપથી વિખેરાઈ જવું જોઈએ, પરંતુ ભીડ શાંત થવાને બદલે વધુ આક્રમક બની, સૂત્રોચ્ચાર વધારવા લાગ્યા અને પોલીસ કર્મચારીઓ પર પથ્થરમારો શરૂ કર્યો. પોલીસ કર્મચારીઓ પર પથ્થરમારો અને બેરિકેડ્સને નુકસાન પહોંચાડવાના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવ્યા હતા, જેના કારણે ફરજ પરના પોલીસકર્મીઓ પર સીધા હુમલા પર નેટીઝન્સનો એક વર્ગ ગુસ્સે થયો હતો.
“પ્રદર્શનકારીઓમાંથી એકે લાઉડહેલર છીનવી લીધું અને તેને તોડી નાખ્યું,” FIRમાં ફરિયાદી કહે છે. “તેઓએ ફરજ પરના પોલીસકર્મીઓને અવરોધ્યા અને હુમલો કર્યો એટલું જ નહીં, પરંતુ લાઉડસ્પીકર, બેરિકેડ પણ તોડી નાખ્યા અને પથ્થરોથી પોલીસકર્મીઓ પર હુમલો કર્યો,” તેમાં ઉમેર્યું હતું. હુમલામાં SHO સહિત બે પોલીસકર્મીઓ ઘાયલ થયા હતા અને તેમને LNJP હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. વધારાની ફોર્સ બોલાવ્યા પછી હિંસક વિરોધીઓને પાછળ ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા, અને ધાર્મિક માળખાની આસપાસના ગેરકાયદેસર બાંધકામો તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા.
ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 221 (જાહેર કાર્યો કરવામાં સરકારી કર્મચારીને અવરોધિત કરવા), 132 (જાહેર કર્મચારીને તેમની ફરજ બજાવવામાં રોકવા માટે હુમલો અથવા ગુનાહિત બળ), 121 (જાહેર કર્મચારીને તેમની ફરજ બજાવવામાં રોકવા માટે સ્વેચ્છાએ નુકસાન પહોંચાડવું), 191 (હુલ્લડો), 223 (A) (જાહેર કર્મચારી દ્વારા યોગ્ય રીતે જારી કરાયેલા આદેશનો અનાદર) અને 3(5) (સંયુક્ત જવાબદારી) અને જાહેર સંપત્તિને નુકસાન નિવારણ અધિનિયમ, 1984 ની જોગવાઈઓ હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી છે.
FIRમાં નામ આપવામાં આવેલા પાંચ આરોપીઓની ઓળખ મોહમ્મદ શાહવાઝ, મોહમ્મદ આરીબ, મોહમ્મદ કાસિફ, મોહમ્મદ અદનાન અને મોહમ્મદ કૈફ તરીકે કરવામાં આવી છે – બધા ચાંદની મહેલ વિસ્તારના રહેવાસી હોવાનું કહેવાય છે.