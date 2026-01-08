પાકિસ્તાન દ્વારા પત્રકારો સામે આતંકવાદ વિરોધી કાયદાનો ઉપયોગ, વૈશ્વિક સ્તરે નિંદા

ઇસ્લામાબાદ: એક અગ્રણી આંતરરાષ્ટ્રીય માનવાધિકાર સંગઠને પાકિસ્તાનમાં આતંકવાદ વિરોધી અદાલત (ATC) દ્વારા આપવામાં આવેલા ચુકાદાની નિંદા કરવામાં આવી છે. વિદેશમાં રહેતા પાકિસ્તાની પત્રકારો અને રાજકીય વિવેચકોના એક જૂથ સામે ગુનેગારોને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા અને ગંભીર જેલની સજા કોર્ટ દ્વારા ફટકારવામાં આવી છે.ઇસ્લામાબાદની ATC દ્વારા 2 જાન્યુઆરીના રોજ આ ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે. યુટ્યુબર આદિલ રાજા, ભૂતપૂર્વ સૈન્ય અધિકારી સૈયદ અકબર હુસૈન અને પત્રકારો વજાહત સઈદ ખાન, સાબીર શાકિર, મોઈદ પીરઝાદા, શાહીન સેહબાઈ અને હૈદર મહેદી વિરુદ્ધ ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે. “ડિજિટલ આતંકવાદ” સાથે જોડાયેલા કેસોમાં બેવડી આજીવન કેદની સજા ફટકાર્યા બાદ આ નિવેદન આવ્યું છે.
આ કેસ એવા આરોપો પર આધારિત છે કે આરોપીઓએ 9 મે, 2023ના રોજ ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાનની ધરપકડ પછી થયેલી અશાંતિ દરમિયાન રાજ્ય સંસ્થાઓ સામે હુમલાઓને ઉશ્કેરવા, સુવિધા આપવા અને વધારવા માટે ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
ઇન્ટરનેશનલ હ્યુમન રાઇટ્સ ફાઉન્ડેશન (IHRF) એ જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાની કોર્ટ દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવેલા લોકોને આરોપો અથવા કાર્યવાહીની જાણ કરવામાં આવી ન હતી. પુરાવા મેળવવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમને હાજર રહેવા અથવા પોતાનો બચાવ કરવાની કોઈ અર્થપૂર્ણ તક આપવામાં આવી ન હતી.
“આવા કાર્યો યોગ્ય પ્રક્રિયા, ન્યાયિક સ્વતંત્રતા અને પાકિસ્તાનની બંધારણીય ગેરંટીઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય માનવાધિકાર કાયદા હેઠળ તેની જવાબદારીઓનું પાલન, જેમાં નાગરિક અને રાજકીય અધિકારો પર આંતરરાષ્ટ્રીય કરાર (ICCPR)નો સમાવેશ થાય છે, અંગે ગંભીર ચિંતાઓ ઉભી કરે છે,” IHRF એ જણાવ્યું હતું.
ચિંતા વ્યક્ત કરતા, અધિકાર સંસ્થાએ જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાનમાં તાજેતરના બંધારણીય ફેરફારો અંગે વ્યાપક આંતરરાષ્ટ્રીય ચિંતા વચ્ચે પાકિસ્તાની પત્રકારો અને રાજકીય વિવેચકો સામે કાર્યવાહી લોકશાહી શાસન અને મૂળભૂત સ્વતંત્રતાઓને નબળી પાડવાનું જોખમ ધરાવે છે.
IHRF એ યુએન હાઈ કમિશનર ફોર હ્યુમન રાઇટ્સ, વોલ્કર ટર્કનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેમણે તાજેતરમાં ચેતવણી આપી હતી કે પાકિસ્તાન દ્વારા ઉતાવળે અપનાવવામાં આવેલ 26મો બંધારણીય સુધારો ન્યાયિક સ્વતંત્રતાને ગંભીર રીતે નબળી પાડે છે અને લશ્કરી જવાબદારી અને કાયદાના શાસન અંગે ચિંતાઓ ઉભી કરે છે.
તેવી જ રીતે, આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાયાધીશોના કમિશને પાકિસ્તાનના 26મા બંધારણીય સુધારાને “ન્યાયિક સ્વતંત્રતા અને કાયદાના શાસન માટે એક ફટકો” ગણાવ્યો છે, ચેતવણી આપી છે કે તે ન્યાયિક નિમણૂકો અને વહીવટ પર રાજકીય પ્રભાવ વધારે છે”.
તાજેતરમાં જ, IHRF એ નોંધ્યું છે કે ઘણા મીડિયા અહેવાલોમાં વધુ બંધારણીય પગલાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે જે ટીકાકારો દલીલ કરે છે કે પાકિસ્તાની સુપ્રીમ કોર્ટની બંધારણીય ભૂમિકાને ઘટાડે છે જ્યારે લશ્કરી સત્તા અને રોગપ્રતિકારક શક્તિનો વિસ્તાર કરે છે – જે સંસ્થાકીય નિયંત્રણો અને સંતુલન પર ચિંતાઓને વધુ તીવ્ર બનાવે છે.
IHRF અનુસાર, પત્રકારો અને અસંમત અવાજો – ખાસ કરીને દેશનિકાલમાં રહેતા લોકો – સામે આતંકવાદ વિરોધી માળખાનો ઉપયોગ ન્યાયિક ઉત્પીડન અને આંતરરાષ્ટ્રીય દમનના વ્યાપક અને ચિંતાજનક પેટર્નને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
“પારદર્શિતા અથવા મૂળભૂત પ્રક્રિયાગત સલામતી વિના હાથ ધરવામાં આવતી કાનૂની પ્રક્રિયાઓને કાયદેસર નિર્ણય તરીકે ગણી શકાય નહીં અને રાષ્ટ્રીય સરહદોની બહાર ટીકાકારોને ડરાવવા માટે તેનો દુરુપયોગ થવાનું જોખમ રહેલું છે,” તે જણાવે છે.
અધિકાર સંસ્થાએ આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય – પ્રેસ-સ્વતંત્રતા સંગઠનો અને સંબંધિત યુએન મિકેનિઝમ્સ સહિત – ને પાકિસ્તાનમાં આ વિકાસની નજીકથી દેખરેખ રાખવા અને “રાજકીય રીતે પ્રેરિત સતાવણી”નો સામનો કરી રહેલા પત્રકારોને સુરક્ષિત રાખવા માટે જરૂરી હોય ત્યાં જોડાવવા હાકલ કરી છે.