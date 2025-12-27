થાણેમાં ભાજપ અને શિંદેની શિવસેના વચ્ચે ચણભણ

થાણે: થાણે નગરપાલિકા ચૂંટણી પહેલાં મહાયુતિમાં તણાવ જોવા મળી રહ્યો છે. ભાજપ અને શિવસેના (શિંદે જૂથે)એ અલગ-અલગ રીતે ચૂંટણીપ્રચાર શરૂ કરી દીધો છે. નોંધપાત્ર છે કે છેલ્લા ઘણા દિવસોથી સંકેતો મળી રહ્યા હતા કે થાણે મુદ્દે બંને પક્ષો વચ્ચે સહમતી બની રહી નથી. ગઠબંધન અંગે વારંવાર બેઠક હોવા છતાં કોઈ નક્કર નિર્ણય ન આવતાં નારાજ થઈને શિવસેનાએ પણ થાણેમાં સ્વતંત્ર રીતે પ્રચાર શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
ભાજપ અને શિંદેની શિવસેના અલગ-અલગ પ્રચારમાં
આ તરફ ભાજપે પણ અહીં અલગથી પ્રચાર શરૂ કરી દીધો છે. થાણેને એકનાથ શિંદેનો ગઢ માનવામાં આવે છે. અહીં ભાજપ અને શિવસેના વચ્ચે લાંબા સમયથી ખટપટ ચાલી રહી હતી. હવે ભાજપે શહેરમાં અંદાજે 16 સ્થળોએ બેનરો લગાવ્યાં છે. આ બેનરો પર ‘નમો ભારત, નમો થાણે’નો સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે. બેનરોમાં વિકાસકાર્યો ઉપરાંત કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની વિવિધ યોજનાઓનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
શું બંને પક્ષોમાં સીટ શેરિંગ પર સહમતી નથી?
એવું માનવામાં આવે છે કે થાણેમાં સીટ શેરિંગને લઈને ભાજપ અને શિવસેના વચ્ચે વાત નથી બની, તેથી બંને પક્ષો અલગ-અલગ રીતે ચૂંટણીપ્રચારમાં લાગી ગયા છે.
રાજ્યમાં રાજકીય ઊથલપાથલની શક્યતા
હવે સૌની નજરો એ પર છે કે ભાજપના આ પગલાં પર શિવસેના (શિંદે ગૂટ) તરફથી શું પ્રતિક્રિયા આવે છે. શિવસેનાના ગઢ ગણાતા થાણેમાં ભાજપ દ્વારા એકલાએ ચૂંટણી પ્રચાર શરૂ કરવાથી રાજ્યના રાજકારણમાં તોફાન પણ આવી શકે છે. માનવામાં આવે છે કે આવનારા કેટલાક દિવસોમાં રાજ્યમાં રાજકીય ગતિવિધિઓ વધુ તેજ બની શકે છે.