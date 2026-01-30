રાજકોટમાં પૂલ પરથી ખાબકી કાર, ત્રણ લોકો જીવતા ભૂંજાયા

રાજકોટઃ રાજ્યના રાજકોટથી અંદાજે 40 કિમી દૂર એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત થયો છે. ગોંડલ–આટકોટ હાઈવે પર શુક્રવારની સવારે મોટો માંડવા અને મોટો દડવા ગામ વચ્ચે કાર 8 ફૂટ ઊંચાઈ પરથી પૂલ નીચે પડી ગઈ, જેને કારણે તેમાં ભયાનક આગ લાગી. આ અકસ્માતમાં કારમાં સવાર એક બાળક સહિત ત્રણ લોકો બહાર નીકળ્યા પહેલાં જ જીવતા સળગી ગયા હતા.
કારના દરવાજા સંપૂર્ણ રીતે જામ થયા હતા
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ આગ લાગવાને કારણે કારના દરવાજા સંપૂર્ણ રીતે જામ થઈ ગયા હતા. તેજ ગતિએ જઈ રહેલી હ્યુન્ડાઈ કારના ડ્રાઈવરે સ્ટિયરિંગ પરનો કાબૂ ગુમાવ્યો, જેને કારણે કાર રસ્તા પરથી ઊતરી પુલ નીચે પલટી ગઈ હતી.
બહાર નીકળવાનો મોકો મળ્યો નહીં
કાર પલટી ખાતાં જ શોર્ટ સર્કિટ અથવા ફ્યુઅલ લીકેજને કારણે તેમાં ભયાનક આગ લાગી હતી. આગ એટલી ઝડપથી ફેલાઈ કે અંદર બેઠેલા લોકોને દરવાજા ખોલવાનો પણ મોકો મળ્યો નહીં. કારમાં સવાર તમામ લોકો જીવતા સળગી ગયા હતા.
કારની અંદરથી બે હાડપિંજર મળ્યા
આ ઘટનાની જાણ થતાં જ ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ભારે મહેનત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં બધું જ બળી રાખ થઈ ચૂક્યું હતું. કારની અંદર તપાસ દરમિયાન બે લોકોનાં હાડપિંજર મળ્યા, જે અકસ્માતની ભયાનકતા દર્શાવે છે.
મૃતકોની ઓળખ થઈ
મૃતકોનાં નામ ચૌધરી આશા, ચૌધરી નીતા અને બરૈયા પ્રયોગ છે. ત્રણેય શિક્ષક હતા અને છોટા ઉદેપુરમાં રહેતા હતા. તેઓ પરિવારના કામ માટે ગોંડલ આવ્યા હતા.