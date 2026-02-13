હીરોગીરીમાં 12મા ધોરણના વિદ્યાર્થીએ કારથી પાંચ લોકોને કચડ્યાઃ એકનું મોત

લખનૌઃ કાનપુરમાં લેમ્બોર્ગિની કાંડનો હોબાળો હજી શમ્યો પણ નહોતો કે લખનૌમાંથી પણ આવો જ એક મામલો સામે આવ્યો છે. લખનૌ-કાનપુર હાઈવે પર કાર ચલાવી રહેલા 12મા ધોરણના વિદ્યાર્થીએ મહિલાઓ અને બાળકો સહિત અનેક લોકોને કચડી નાખ્યા છે. આ અકસ્માતમાં છ વર્ષના દીક્ષાંત પટેલનું મોત થયું હતું.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ લખનૌમાં ફેરવેલ પાર્ટીમાંથી પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે પરત ફરી રહેલા 12મા ધોરણના એક વિદ્યાર્થીએ ઝડપથી દોડતી કાર પરનો કાબૂ ગુમાવ્યો હતો. કાર પહેલાં રસ્તા પર ઊભેલી બાઈક સાથે અથડાઈ અને પછી અનેક લોકોને ટક્કર મારી આગળ વધી ગઈ. આ ઘટનામાં એક છ વર્ષના બાળકનું મોત થયું અને ચાર અન્ય લોકો ઘાયલ થયા હતા.
18 વર્ષીય વિદ્યાર્થી ગૌરવ સિંહ કારનું ટાયર ફાટ્યા બાદ સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો. પોલીસે બાદમાં વાહન જપ્ત કરી તેને ધરપકડ કરી લીધી. આ અકસ્માત ગુરુવારે સાંજે લગભગ છ વાગ્યે થયો હતો. ઊભેલી બાઈક સાથે અથડાયા બાદ કાર બેકાબૂ બની ગઈ હતી. CCTV ફુટેજમાં ઝડપથી દોડતી કાર બાઈક સાથે અથડાતી દેખાય છે, જેના પર એક વ્યક્તિ બેઠી હતી અને તે નીચે પટકાઈ હતી. ટક્કર બાદ કાર બેકાબૂ થઈ હતી.
કારે નજીક ઊભેલા ચાર લોકો — અરમાન, સાધના પટેલ, તેમની માતા મીના દેવી અને સાધનાના છ વર્ષના દીકરા દીક્ષાંત —ને પણ ટક્કર મારી. ત્યાર બાદ કાર એક ઈ-રિક્શા અને પછી એક ઓટો સાથે અથડાઈ હતી, જેમાં ઈ-રિક્શા ચાલક અવધ બિહારી ઘાયલ થયો હતો.
કાર બેકાબૂ થતાં લોકો બચવા માટે એક તરફ ખસી ગયા. વિદ્યાર્થી અને તેનો મિત્ર કાર છોડીને ભાગી ગયા. સ્થાનિક લોકોએ ઘાયલોને ખાનગી હોસ્પિટલમાં પહોંચાડ્યા અને પોલીસને જાણ કરી. ગંભીર રીતે ઘાયલ દીક્ષાંતને સમુદાય આરોગ્ય કેન્દ્રમાં રેફર કરવામાં આવ્યો, જ્યાં ડૉક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો. તે કેન્દ્રીય વિદ્યાલયમાં ધોરણ 2માં અભ્યાસ કરતો હતો.
લખનૌના ACPએ જણાવ્યું કે ઘાયલોના પરિવારને જાણ કરી દેવામાં આવી છે અને પોલીસ વિસ્તારના CCTV ફુટેજની તપાસ કરી રહી છે. પીડિત પરિવારોની ફરિયાદના આધારે FIR નોંધવામાં આવશે.