નીતિ આયોગની બેઠકમાં પીએમ મોદીનું મોટું નિવેદન

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નવી દિલ્હી ખાતે નીતિ આયોગની 11મી ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ બેઠકની ભવ્ય અધ્યક્ષતા કરી હતી. આ મહત્વપૂર્ણ બેઠકનો મુખ્ય વિષય ‘વિકસિત ભારત @2047 માટે સમાવેશી માનવ વિકાસ’ (Inclusive Human Development for Viksit Bharat @2047) રાખવામાં આવ્યો હતો. બેઠક દરમિયાન વડાપ્રધાને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ‘વિકસિત ભારત 2047’ નું વ્યાપક લક્ષ્ય ત્યારે જ સાકાર થઈ શકશે જ્યારે તે દેશના દરેક રાજ્ય, જિલ્લા, બ્લોક અને ગામડાનો એક સહિયારો સંકલ્પ બનશે.
70 કરોડની યુવા વસ્તી એ જ ભારતનું વાસ્તવિક બળ
પોતાના સંબોધનમાં વડાપ્રધાન મોદીએ ભારતની 70 કરોડની વિશાળ યુવા વસ્તીને દેશની સૌથી મોટી શક્તિ ગણાવી હતી. તેમણે તમામ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓને અપીલ કરી હતી કે તેઓ આ પ્રચંડ જનસાंख्यિકીય લાભાંશ (Demographic Dividend) ને દેશના ‘વિકાસ લાભાંશ’ (Development Dividend) માં પરિવર્તિત કરવા માટે નક્કર પગલાં ભરે. વડાપ્રધાને રાજ્યોને યુવાનો અને સૂક્ષ્મ, લઘુ તેમજ મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSMEs) માટે રોજગારી અને પ્રગતિની વધુ તકોનું સર્જન કરવા જણાવ્યું હતું. સાથે જ, જે દેશો સાથે ભારતે મુક્ત વ્યાપાર કરાર (FTA) કર્યા છે, ત્યાંથી વધુમાં વધુ રોકાણ આકર્ષવા માટે રાજ્યોને સક્રિય થવા આગ્રહ કર્યો હતો.
AI પડકાર નથી પણ મોટી તક, ઓડીઓપી (ODOP) ને મજબૂત કરો
ટેકનોલોજી અને સંરક્ષણ ક્ષેત્રે વાત કરતા પીએમ મોદીએ જણાવ્યું કે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ને એક પડકાર તરીકે જોવાના બદલે એક સુવર્ણ અવસર તરીકે સ્વીકારવી જોઈએ. તેમણે નાગરિકોને ભવિષ્યની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ કૌશલ્યો (Future-Ready Skills) થી સજ્જ કરવા પર ભાર મૂક્યો હતો. આ ઉપરાંત, તેમણે રાજ્યોને ‘વન ડિસ્ટ્રિક્ટ, વન પ્રોડક્ટ’ (ODOP) પહેલને વધુ મજબૂત કરવા અને ડિફેન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ (સંરક્ષણ ઉત્પાદન) ના ક્ષેત્રમાં રહેલી વિપુલ તકોનો મહત્તમ લાભ ઉઠાવવા માટે હાકલ કરી હતી.
કુદરતી ખેતી અને સામાજિક પડકારો સામે એકજૂથતાની અપીલ
વડાપ્રધાને નશાખોરી અને સાયબર ફ્રોડ (છેતરપિંડી) જેવી ઉભરતી સામાજિક સમસ્યાઓનો સામનો કરવા માટે કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે વધુ સારા સંકલનની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. આ સાથે જ, તેમણે ‘એલ નીનો’ (El Niño) ની સંભવિત અસરો અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી તમામ રાજ્યોને જળ સંરક્ષણને સર્વોચ્ચ અગ્રિમતા આપવા અને પ્રાકૃતિક ખેતી (Natural Farming) ને વ્યાપકપણે પ્રોત્સાહન આપવા માટે ખાસ વિનંતી કરી હતી.
પીએમ મોદીના 12 વર્ષના કાર્યકાળ પૂર્ણ થવા પર અભિનંદન
આ બેઠકમાં દેશના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત એક અનોખો રેકોર્ડ બન્યો હતો, જેમાં ભારતના તમામ 28 રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ અને 5 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના ઉપરાજ્યપાલો તથા વહીવટકર્તાઓએ હાજરી આપી હતી. બેઠકમાં ઉપસ્થિત તમામ નેતાઓએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને દેશના વડાપ્રધાન તરીકે તેમના સફળ 12 વર્ષના કાર્યકાળ પૂર્ણ કરવા બદલ હાર્દિક અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. તમામ રાજ્યોએ વૈશ્વિક ભૂ-રાજકીય પડકારોનો સામનો કરવા, ઉર્જા સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા અને દેશની આર્થિક વિકાસની ગતિને અવિરત જાળવી રાખવા માટે કેન્દ્ર સરકાર સાથે સંપૂર્ણ એકજૂથતા વ્યક્ત કરી હતી.
બેઠકના સમાપન પર પીએમ મોદીએ તમામ નેતાઓનો આભાર માનતા વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે પરસ્પર સહયોગ, નવીનતા (Innovation) અને વિકાસ પ્રત્યેની આપણી સહિયારી પ્રતિબદ્ધતાના બળ પર ભારત વર્ષ 2047 સુધીમાં વિકસિત રાષ્ટ્ર બનવાની પોતાની યાત્રાને વધુ વેગવંતી બનાવશે.