ફૂટબોલના મહાકુંભ FIFA વર્લ્ડ કપનો ધમાકેદાર પ્રારંભ

સમગ્ર વિશ્વના રમતપ્રેમીઓ જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, તે ફૂટબોલના મહાકુંભ ‘FIFA વર્લ્ડ કપ 2026’ નો શુક્રવારે એક રંગારંગ અને અત્યંત ભવ્ય ઉદ્ઘાટન સમારોહ સાથે ધમાકેદાર પ્રારંભ થઈ ગયો છે. મેક્સિકોના ઐતિહાસિક અને પ્રતિષ્ઠિત ‘મેક્સિકો સિટી સ્ટેડિયમ’ ખાતે યોજાયેલી આ ઓપનિંગ સેરેમની મેક્સિકન સંસ્કૃતિ, પરંપરાગત સંગીત, અદ્ભુત લોકનૃત્ય અને ભવ્ય આતશબાજીથી ભરપૂર રહી હતી. આ ટૂર્નામેન્ટ તેના વિશાળ કદ, ટિકિટના ભાવો અને આધુનિક સુવિધાઓની દ્રષ્ટિએ ફૂટબોલના ઇતિહાસનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો વર્લ્ડ કપ સાબિત થઈ રહ્યો છે.
શકીરા અને બર્ના બોયે સ્ટેજ પર લગાવી આગ
આ ભવ્ય વૈશ્વિક ઇવેન્ટની શરૂઆતને કોલંબિયાની મશહૂર ગાયિકા શકીરા (Shakira) અને નાઇજીરિયાના પ્રખ્યાત ગાયક બર્ના બોયે (Burna Boy) પોતાની શાનદાર પ્રસ્તુતિથી યાદગાર બનાવી દીધી હતી. બરાબર 15 વર્ષ પહેલાં વર્ષ 2010 ના ફિફા વર્લ્ડ કપમાં પોતાના સુપરહિટ ગીત ‘વાકા વાકા’ (Waka Waka) થી ધૂમ મચાવનાર શકીરાએ આ વર્ષે ટૂર્નામેન્ટની પ્રથમ ઓપનિંગ મેચ પહેલાં પોતાનું નવું સત્તાવાર ગીત ‘દાઈ દાઈ’ (Dai Dai) રજૂ કર્યું હતું. શકીરા ઉપરાંત જે બાલ્વિન (J Balvin) અને ટાયલા (Tyla) જેવા વિશ્વ વિખ્યાત કલાકારોએ પણ સ્ટેજ પર ધમાલ મચાવી હતી. 87,500 થી વધુ ફૂટબોલ ચાહકોથી ખિચોખિચ ભરાયેલા સ્ટેડિયમમાં જ્યારે આ સ્ટાર્સે પરફોર્મ કર્યું, ત્યારે આખું સ્ટેડિયમ ફેન્સના જોશ અને અવાજોથી ગૂંજી ઉઠ્યું હતું.
ઇતિહાસમાં પહેલીવાર 48 ટીમો અને 104 મેચો
વર્ષ 2026 નો આ ફિફા વર્લ્ડ કપ અનેક માયનોમાં ઐતિહાસિક અને અનોખો છે. ફિફાના ઇતિહાસમાં આ પહેલીવાર બની રહ્યું છે જ્યારે વિશ્વની 48 નેશનલ ટીમો આ પ્રતિષ્ઠિત ખિતાબ જીતવા માટે સામસામે ટકરાશે. આ ટૂર્નામેન્ટ 11 જૂનથી શરૂ થઈને 19 જુલાઈ સુધી અમેરિકા, કેનેડા અને મેક્સિકોમાં સંયુક્ત રીતે આયોજિત કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ 39 દિવસના ફૂટબોલ રોમાંચ દરમિયાન કુલ 104 મેચો રમાશે, જે આ ટૂર્નામેન્ટને રમત જગતના ઇતિહાસનો સૌથી મોટો ફિફા વર્લ્ડ કપ બનાવે છે. ઉદ્ઘાટન સમારોહ આશરે 15 થી 20 મિનિટ સુધી ચાલ્યો હતો, જેમાં સ્થાનિક સ્વદેશી કલાકારોએ પોતાની કળાનું પ્રદર્શન કર્યું હતું.
ફેન્સને આ વખતે જોવા મળશે 3 અલગ-અલગ ઓપનિંગ સેરેમની
ફિફાએ આ વખતે ફૂટબોલ ચાહકોને એક તદ્દન નવો અને અનોખો અનુભવ આપવા માટે એક વિશેષ યોજના બનાવી છે. આ વખતે ટૂર્નામેન્ટના ત્રણેય યજમાન દેશો (મેક્સિકો, કેનેડા અને અમેરિકા) માં અલગ-અલગ ઓપનિંગ સેરેમની યોજવામાં આવશે. મેક્સિકોમાં થયેલા ભવ્ય આયોજન સાથે ટૂર્નામેન્ટનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. હવે બીજી ઓપનિંગ સેરેમની 12 જૂને કેનેડાના ‘ટોરોન્ટો સ્ટેડિયમ’ ખાતે યોજાશે, જ્યાં કનેડિયન સિંગર માઈકલ બુબલે અને એલેનિમ મોરિસસેટ મુખ્ય કલાકાર તરીકે પરફોર્મ કરશે. જ્યારે ત્રીજો અને અંતિમ ઉદ્ઘાટન સમારોહ અમેરિકાના ‘લોસ એન્જલસ સ્ટેડિયમ’ માં યોજાશે, જ્યાં પ્રખ્યાત સિંગર કેટ્ટી પેરી (Katy Perry) અને રેપર ફ્યુચર (Future) પોતાની શાનદાર પ્રસ્તુતિ આપશે.
સત્તાવાર આલ્બમમાં દિગ્ગજ કલાકારોનો સમાવેશ
આ ટૂર્નામેન્ટનું સત્તાવાર ગીત નાઇજીરિયન ગાયક બર્ના બોય સાથે મળીને તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેને ફિફાનું ઓફિશિયલ એન્થમ બનાવવામાં આવ્યું છે. આ ગીત ઓફિશિયલ વર્લ્ડ કપ આલ્બમમાં પણ સામેલ કરવામાં આવશે, જેમાં સ્ટોર્મજી, ધ રોલિંગ સ્ટોન્સ અને જે બાલ્વિન જેવા વિશ્વના દિગ્ગજ મ્યુઝિક સ્ટાર્સના ગીતોનો પણ સમાવેશ થાય છે. મેક્સિકો સિટીમાં ઓપનિંગ સેરેમની પૂર્ણ થયાના તુરંત બાદ આ જ ઐતિહાસિક મેદાન પર ટૂર્નામેન્ટનો પ્રથમ મુકાબલો યજમાન મેક્સિકો અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે શરૂ થયો હતો, જેણે મેદાન પર રોમાંચની ચરમસીમા વટાવી દીધી છે.