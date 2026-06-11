અમેરિકાના પેન્ટાગનમાં ઈમરજન્સી, જાણો કેમ…

મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા ભારે સૈન્ય તણાવ અને ભૌગોલિક-રાજકીય અસ્થિરતા વચ્ચે અમેરિકાના સંરક્ષણ મંત્રાલયના મુખ્યાલય ‘પેન્ટાગોન’ માંથી એક ખૂબ જ ચિંતાજનક અને મોટી ખબર સામે આવી છે. વોશિંગ્ટન સ્થિત પેન્ટાગોન ઇમારતના એક હિસ્સાને ગુરુવારે અચાનક લોકડાઉન (સંપૂર્ણ બંધ) કરવાની ફરજ પડી હતી. સમાચાર એજન્સી AFP ના અહેવાલ અનુસાર, ઇમારતના પ્રભાવિત વિસ્તારમાં એક અત્યંત સંદિગ્ધ અને ખતરનાક સામગ્રી મળી આવતા જ રક્ષામંત્રાલયના ઉચ્ચ સુરક્ષા વર્તુળોમાં હડકંપ મચી ગયો હતો. આ ઘટના બાદ તાત્કાલિક અસરથી અસરગ્રસ્ત ભાગમાં સુરક્ષાના તમામ કડક અને ઈમરજન્સી પ્રોટોકોલ લાગુ કરી દેવામાં આવ્યા છે.
‘Hazmat’ અને ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમો તૈનાત
અર્લિંગ્ટન કાઉન્ટી ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ (ACFD) એ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (ટ્વિટર) પર સત્તાવાર રીતે આ ઘટનાની પુષ્ટિ કરી છે. ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટે જણાવ્યું કે, પેન્ટાગોન ફોર્સ પ્રોટેક્શન એજન્સી (PFPA) ની ટીમને મદદ કરવા અને સ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટની ખાસ કેમિકલ અને બાયોલોજીકલ જોખમોનો સામનો કરતી ‘હેઝમેટ ટીમ’ (Hazmat Team) ને તાત્કાલિક ધોરણે ઘટનાસ્થળે તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે.
એર ક્વોલિટી સિસ્ટમે પકડી ગરબડ, પ્રવક્તાનું નિવેદન
આ ગંભીર સુરક્ષા ભંગની ઘટના બાદ પેન્ટાગોનના સત્તાવાર પ્રવક્તા સીન પાર્નેલે એક સત્તાવાર પ્રેસ નિવેદન જાહેર કરીને સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, ‘ઇમારતની અંદર સ્થાપિત હાઇ-ટેક સુરક્ષા પ્રણાલીઓએ હવાની ગુણવત્તા (Air Quality) માં કેટલીક અસામાન્ય ગરબડ અથવા દૂષિત તત્વોની હાજરી શોધી કાઢી હતી. આ એલાર્મ વાગ્યા બાદ કોઈપણ પ્રકારના મોટા અને સંભવિત જોખમને ટાળવા માટે અગમચેતીના ભાગરૂપે આ કડક પગલાં લેવા અત્યંત જરૂરી બન્યા હતા.’
‘Shelter-in-Place’ નો કડક આદેશ
પ્રવક્તા સીન પાર્નેલે વધુમાં માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, સંરક્ષણ મંત્રાલયે તેના પ્રમાણભૂત સુરક્ષા પ્રોટોકોલ (Standard Security Protocol) ના ભાગરૂપે પ્રભાવિત બિલ્ડિંગ બ્લોકમાં હાજર તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ માટે તાત્કાલિક અસરથી ‘શેલ્ટર-ઇન-પ્લેસ’ (Shelter-in-Place) એટલે કે જે કર્મચારી જ્યાં છે તે રૂમ કે સુરક્ષિત સ્થાને જ બંધ રહેવાનો આદેશ જાહેર કર્યો હતો. આ સાથે જ કોઈપણ ઇમરજન્સી મેડિકલ કે અન્ય સહાય માટે ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમો (Quick Response Teams) ને પણ હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે.
જો કે, પેન્ટાગોનની અંદર હવાની ગુણવત્તા અચાનક બગાડવા પાછળનું મુખ્ય કારણ શું હતું, અથવા ત્યાં કયા પ્રકારની ઝેરી કે સંદિગ્ધ સામગ્રી મળી આવી છે, તે અંગે અમેરિકી પ્રશાસન કે પેન્ટાગોન સુરક્ષા એજન્સીઓએ હજુ સુધી કોઈ ચોક્કસ કે વિગતવાર માહિતી મીડિયા સાથે શેર કરી નથી. મિડલ ઈસ્ટના યુદ્ધના માહોલ વચ્ચે પેન્ટાગોનમાં બનેલી આ ઘટનાને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે સુરક્ષા એજન્સીઓ એલર્ટ થઈ ગઈ છે.