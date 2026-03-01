ઈરાને અમેરિકન યુદ્ધ જહાજ ‘અબ્રાહમ લિંકન’ પર કર્યો મોટો હુમલો

મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા સૈન્ય તણાવ વચ્ચે પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બનતી જઈ રહી છે. Iran, United States અને Israel વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષમાં હવે એક મોટો દાવો સામે આવ્યો છે. ઇરાની મીડિયા અનુસાર ‘Operation True Promise 4’ હેઠળ ઇરાનની સશસ્ત્ર દળોએ અમેરિકી-ઇઝરાયલી નિશાનો પર કાર્યવાહી કરી છે અને આ દરમિયાન અમેરિકાના એરક્રાફ્ટ કેરિયર USS Abraham Lincolnને 4 ballistic missileથી નિશાન બનાવાયો હોવાનું જણાવાયું છે.
ઇરાનની સરકારી સમાચાર એજન્સી Islamic Republic News Agency અને IRGCના ચોથા નિવેદનના હવાલાથી આ દાવો કરવામાં આવ્યો છે. અહેવાલ મુજબ, આ કાર્યવાહી ‘Operation True Promise 4’ના ભાગરૂપે કરવામાં આવી હતી. ઇરાનનો દાવો છે કે અમેરિકી અને ઇઝરાયલી સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર સમન્વિત હુમલા દરમિયાન આ યુદ્ધપોતને સીધું નિશાન બનાવવામાં આવ્યું. જોકે આ દાવા અંગે અમેરિકાની તરફથી હજી સુધી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા સામે આવી નથી.
જે યુદ્ધપોતને નિશાન બનાવવાનો દાવો થયો છે તે જ USS Abraham Lincolnનો ઉપયોગ અમેરિકાએ અગાઉ ઇરાન વિરુદ્ધ સૈન્ય કામગીરી માટે કર્યો હતો. આ કારણે આ હુમલાને પ્રતીકાત્મક અને વ્યૂહાત્મક બંને રીતે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે. મિડલ ઈસ્ટના જળપ્રદેશમાં અમેરિકી નૌકાદળની હાજરી લાંબા સમયથી વ્યૂહાત્મક સંતુલન માટે મહત્વપૂર્ણ રહી છે અને આવા દાવા તણાવને વધુ પ્રજ્વલિત કરી શકે છે.
ઇરાનના નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે દેશ હવે સંઘર્ષના “new phase”માં પ્રવેશી ગયો છે. જમીન અને સમુદ્ર બંને મોરચા પર હુમલાઓ વધુ તેજ કરવામાં આવશે તેવી ચેતવણી આપવામાં આવી છે. રવિવારે ખાડી વિસ્તારમાં પણ ઇરાન દ્વારા હુમલાઓ કરવામાં આવ્યા હોવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. આ સમગ્ર અભિયાનને ઇરાન પોતાના સુપ્રીમ લીડર Ali Khameneiની મોતનો બદલો તરીકે રજૂ કરી રહ્યો છે.
સૈન્ય વિશ્લેષકોના મત અનુસાર, જો આવા હુમલાના દાવા સાચા સાબિત થાય તો મિડલ ઈસ્ટમાં વ્યાપક યુદ્ધની શક્યતાઓ વધી શકે છે. અમેરિકી એરક્રાફ્ટ કેરિયર પર ballistic missileથી હુમલો કરવો એક ગંભીર સૈન્ય ઘટના ગણાય છે, કારણ કે આવા યુદ્ધપોતો પ્રબળ વાયુ અને સમુદ્રી શક્તિનું પ્રતિક છે.
હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યો છે. અમેરિકા તરફથી સત્તાવાર પુષ્ટિ ન મળતા દાવાની સાચી સ્થિતિ સ્પષ્ટ નથી, પરંતુ મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ સતત વધતો જઈ રહ્યો છે. જો આ સંઘર્ષ વધુ વિકસે તો તે વૈશ્વિક તેલ બજાર, શિપિંગ રૂટ્સ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પર સીધી અસર કરી શકે છે.
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ બતાવે છે કે પ્રદેશમાં રાજકીય અને સૈન્ય સંતુલન ખૂબ જ નાજુક બની ગયું છે. આગામી દિવસોમાં અમેરિકા અને તેના સાથી દેશોની પ્રતિક્રિયા પર બધાની નજર રહેશે. જો સંવાદના માર્ગ ખુલ્યા નહીં તો આ ટકરાવ વધુ વિસ્તૃત યુદ્ધમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે.