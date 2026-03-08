ખામેનેઈની હત્યાની કિંમત ટ્રમ્પે ચૂકવવી પડશે, ઈરાનની ખુલ્લી ધમકી

મધ્યપૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેનો વિવાદ વધુ ગંભીર બની રહ્યો છે. ઈરાનના પૂર્વ સર્વોચ્ચ નેતા Ali Khamenei ના મૃત્યુ પછી રાજકીય અને સૈન્ય તણાવ સતત વધી રહ્યો છે. ઈરાનના પ્રભાવશાળી નેતા અને સુરક્ષા ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા રાજકારણી Ali Larijani એ કડક ચેતવણી આપીને કહ્યું છે કે તેમના નેતાની હત્યાનો બદલો લેવામાં આવશે અને અમેરિકાના નેતા Donald Trump ને તેની કિંમત ચૂકવવી પડશે. આ નિવેદન પછી આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં ફરી એકવાર ચર્ચાઓ તેજ બની ગઈ છે.
આ સમગ્ર સંઘર્ષની શરૂઆત 28 ફેબ્રુઆરીએ થઈ હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે, જ્યારે અમેરિકા અને ઈઝરાયલે મળીને ઈરાનની રાજધાની Tehran પર હવાઈ હુમલા કર્યા હતા. આ હુમલાઓમાં ઈરાનના ઘણા સૈન્ય અને રાજકીય નેતાઓના મૃત્યુ થયાના અહેવાલો આવ્યા હતા. ઈરાનના સમર્થકોના જણાવ્યા મુજબ આ હુમલામાં અલી ખામેનેઈ પણ માર્યા ગયા હતા, જેના કારણે ઈરાનમાં ભારે ગુસ્સો ફાટી નીકળ્યો છે.
ઈરાનના નેતા અલી લારીજાનીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું કે તેમના નેતા અને દેશના લોકોના લોહીનો બદલો લેવામાં આવશે. તેમણે લખ્યું કે ઈરાન આ ઘટનાને ક્યારેય ભૂલશે નહીં અને જવાબી કાર્યવાહી ચાલુ રાખશે. તેમના જણાવ્યા મુજબ ટ્રમ્પને આ કાર્યવાહી માટે જવાબદાર માનવામાં આવે છે અને તેમને તેની કિંમત ચૂકવવી પડશે.
ઈરાન દ્વારા આ નિવેદન પછી અમેરિકાની તરફથી પણ તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આવી. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક મીડિયા ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન આ ધમકીઓને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢી. તેમણે કહ્યું કે તેમને ખબર જ નથી કે લારીજાની કોણ છે અને તેઓ શું કહે છે. ટ્રમ્પના શબ્દોમાં આ પ્રકારની ધમકીઓથી તેમને કોઈ ફરક પડતો નથી અને તેઓ ઈરાન સામેની કાર્યવાહી ચાલુ રાખશે.
મધ્યપૂર્વમાં તણાવ વધતો જતા ઈરાન તરફથી પણ ઘણા હુમલાઓ કરવામાં આવ્યા હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર ઈરાને ગલ્ફ ક્ષેત્રના કેટલાક દેશોમાં મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાઓ કર્યા છે. ખાસ કરીને Dubai, Bahrain, Kuwait અને Qatar જેવા વિસ્તારોમાં હુમલાઓના સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ હુમલાઓને કારણે પ્રદેશમાં સુરક્ષા અંગે ચિંતા વધતી જોવા મળી રહી છે.
ઈરાનના નિવેદન મુજબ જો પાડોશી દેશો અમેરિકા ને પોતાના પ્રદેશનો ઉપયોગ ઈરાન વિરુદ્ધ કરવાની મંજૂરી આપશે તો ઈરાનને પણ જવાબી પગલાં લેવા પડશે. આ નિવેદનથી મધ્યપૂર્વના ઘણા દેશોમાં રાજકીય તણાવ વધ્યો છે અને સુરક્ષા એજન્સીઓ વધુ સજાગ થઈ ગઈ છે.
આ વચ્ચે એક બીજી દુઃખદ ઘટના પણ ચર્ચામાં આવી છે. ઈરાનના Minab શહેરમાં આવેલી એક શાળામાં થયેલા હુમલામાં લગભગ 175 લોકોના મોત થયા હોવાના અહેવાલો સામે આવ્યા છે. અહેવાલો મુજબ મૃત્યુ પામનારાઓમાં મોટા ભાગે બાળકો હતા. આ ઘટનાએ સમગ્ર વિશ્વમાં ચિંતા અને દુઃખની લાગણી ઊભી કરી છે.
ટ્રમ્પે આ ઘટનાને લઈને અમેરિકાની જવાબદારી નકારી કાઢી છે. તેમણે કહ્યું કે શક્ય છે કે આ હુમલો ઈરાનની પોતાની મિસાઈલની ભૂલને કારણે થયો હોય. જોકે કેટલાક આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયા સંગઠનો જેમ કે CNN, The New York Times અને The Washington Post દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં અલગ દાવા કરવામાં આવ્યા છે. તેમની રિપોર્ટ મુજબ ઉપગ્રહ ચિત્રો અને અન્ય પુરાવાઓ સૂચવે છે કે આ હુમલો અમેરિકન સૈન્ય કાર્યવાહી દરમિયાન થયો હોઈ શકે છે.
આ સમગ્ર ઘટનાએ મધ્યપૂર્વમાં ચાલતા સંઘર્ષને વધુ ગંભીર બનાવી દીધો છે. વિશ્વભરના દેશો આ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે અને રાજદ્વારી માર્ગે ઉકેલ શોધવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકી રહ્યા છે. હાલની સ્થિતિ દર્શાવે છે કે જો તણાવ ઘટાડવા માટે ઝડપથી પગલાં નહીં લેવાય તો પ્રદેશમાં વધુ અસ્થિરતા સર્જાઈ શકે છે.