ભારતની પ્રથમ રિંગ મેટ્રોનું ઉદ્ઘાટન, PM મોદીએ બતાવી લીલી ઝંડી

દેશના શહેરી પરિવહન ક્ષેત્રમાં એક મહત્વપૂર્ણ માઇલસ્ટોન સ્થાપિત કરતાં ભારતની પ્રથમ રિંગ મેટ્રો નેટવર્કનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. રવિવારે Narendra Modiએ Delhi Metroના મહત્વપૂર્ણ વિસ્તરણ પ્રોજેક્ટને લીલી ઝંડી બતાવીને રાજધાની દિલ્હીને એક નવી પરિવહન સુવિધા ભેટ આપી. આ પ્રસંગે પિંક લાઇન અને મેજેંટા લાઇનના નવા વિસ્તરણનો સત્તાવાર આરંભ થયો, જે દિલ્હીના પરિવહન માળખામાં મોટા ફેરફાર લાવશે.
આ મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમ Delhiમાં યોજાયો હતો જ્યાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પિંક લાઇનના મજલિસ પાર્ક–મૌજપુર–બાબરપુર વિભાગ અને મેજેંટા લાઇનના દીપાલી ચોક–મજલિસ પાર્ક વિસ્તરણને લીલી ઝંડી બતાવી. આ સાથે પિંક લાઇન હવે દેશનું પ્રથમ સંપૂર્ણ કાર્યરત રિંગ મેટ્રો નેટવર્ક બની ગયું છે, જે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોને ગોળાકાર રીતે જોડે છે અને મુસાફરો માટે મુસાફરી વધુ સરળ બનાવે છે.
આ પ્રોજેક્ટ માત્ર મેટ્રો લાઇનના વિસ્તરણ પૂરતો જ નથી પરંતુ દિલ્હી માટે મોટા વિકાસ પેકેજનો પણ ભાગ છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ લગભગ 33,500 કરોડ રૂપિયાના વિવિધ વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ પણ કર્યું. જેમાંથી લગભગ 18,300 કરોડ રૂપિયાના મેટ્રો પ્રોજેક્ટ્સ અને લગભગ 15,200 કરોડ રૂપિયાના પ્રધાનમંત્રી જનરલ પૂલ રેસિડેન્શિયલ એકોમોડેશન (GPRA) પુનર્વિકાસ યોજનાનો સમાવેશ થાય છે.
કાર્યક્રમ દરમિયાન દિલ્હીની મુખ્યમંત્રી Rekha Guptaએ જણાવ્યું કે કેન્દ્ર સરકારના સહયોગથી દિલ્હીમાં પ્રદૂષણ અને પાણી ભરાવાની સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે મોટા પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું કે લગભગ પચાસ વર્ષ પછી શહેરમાં ડ્રેનેજ માટે નવા માસ્ટર પ્લાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જે વરસાદી પાણીની સમસ્યા ઘટાડવામાં મદદરૂપ બનશે.
પિંક લાઇનનો મજલિસ પાર્ક–મૌજપુર–બાબરપુર વિભાગ લગભગ 12.3 કિલોમીટર લાંબો છે અને તેમાં કુલ 9 સ્ટેશનોનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં મજલિસ પાર્ક, બુરાડી, જગતપુર-વજીરાબાદ, સુરઘાટ, સોનિયા વિહાર, ખજુરિ ખાસ, ભજનપુરા, યમુના વિહાર અને મૌજપુર-બાબરપુર જેવા મહત્વપૂર્ણ વિસ્તારો સામેલ છે. આ નવા રૂટથી ઉત્તર અને ઉત્તર-પૂર્વ દિલ્હીના વિસ્તારો વચ્ચેની કનેક્ટિવિટી વધુ મજબૂત બનવાની આશા છે.
મેજેંટા લાઇનનું દીપાલી ચોક–મજલિસ પાર્ક વિસ્તરણ લગભગ 9.9 કિલોમીટર લાંબું એલિવેટેડ રૂટ છે. આ રૂટ મધુબન ચોક, ઉત્તર પીતમપુરા, પ્રશાંત વિહાર, હૈદરપુર બાદલી મોડ અને ભલસ્વા જેવા વિસ્તારોને જોડશે. આ માર્ગ પર કુલ 7 સ્ટેશનો બનાવવામાં આવ્યા છે. આ લાઇનનો કેટલાક ભાગ લગભગ 28.36 મીટર ઊંચાઈ પર બનાવવામાં આવ્યો છે, જે તેને દિલ્હી મેટ્રો નેટવર્કના સૌથી ઊંચા એલિવેટેડ સેગમેન્ટમાંનો એક બનાવે છે.
આ વિસ્તરણ પછી મેજેંટા લાઇનની કુલ લંબાઈ લગભગ 49 કિલોમીટર સુધી પહોંચી જશે. હાલમાં આ લાઇનનો Botanical Garden Metro Stationથી કૃષ્ણા પાર્ક એક્સટેન્શન સુધીનો વિભાગ પહેલેથી જ કાર્યરત છે અને હવે નવા વિસ્તરણ સાથે તેની કનેક્ટિવિટી વધુ મજબૂત બનશે.
આ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ દિલ્હી મેટ્રો પ્રોજેક્ટના ફેઝ-4 હેઠળ ત્રણ નવા મેટ્રો કોરિડોરનો શિલાન્યાસ પણ કર્યો. તેમાં રામકૃષ્ણ આશ્રમ માર્ગ–ઇન્દ્રપ્રસ્થ કોરિડોર, એરોસિટી–ઇંદિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ ટર્મિનલ-1 કોરિડોર અને તુગલકાબાદ–કાલિન્દી કુન્જ કોરિડોરનો સમાવેશ થાય છે.
રામકૃષ્ણ આશ્રમ માર્ગથી ઇન્દ્રપ્રસ્થ સુધીનો લગભગ 9.9 કિલોમીટર લાંબો કોરિડોર સંપૂર્ણપણે અંડરગ્રાઉન્ડ બનાવવામાં આવશે. આ કોરિડોરથી મધ્ય દિલ્હીના મહત્વપૂર્ણ સ્થળો જેમ કે India Gate અને Bharat Mandapam સહિતના સરકારી અને સાંસ્કૃતિક વિસ્તારો સુધી સરળ મુસાફરી શક્ય બનશે.
એરોસિટીથી Indira Gandhi International Airportના ટર્મિનલ-1 સુધીનો લગભગ 2.26 કિલોમીટર લાંબો અંડરગ્રાઉન્ડ માર્ગ બનાવવામાં આવશે, જે એરપોર્ટ કનેક્ટિવિટી વધુ મજબૂત બનાવશે. જ્યારે તુગલકાબાદથી કાલિન્દી કુન્જ સુધીનો લગભગ 3.9 કિલોમીટરનો એલિવેટેડ કોરિડોર દક્ષિણ દિલ્હીના વિસ્તારોને વધુ સારી રીતે જોડશે.
દિલ્હી મેટ્રોના આ નવા પ્રોજેક્ટ્સને કારણે રાજધાનીમાં જાહેર પરિવહન વધુ ઝડપી, સુલભ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ બનશે. શહેરમાં ટ્રાફિક ઘટાડવા અને પ્રદૂષણ નિયંત્રણ માટે પણ આ મેટ્રો વિસ્તરણ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યું છે.