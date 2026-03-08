નીતિશ કુમારનો પુત્ર નિશાંત જેડીયુમાં જોડાયો

બિહારની રાજનીતિમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી જે ચર્ચા જોર પકડી રહી હતી તે આખરે રવિવારે સાકાર થઈ. બિહારના મુખ્યમંત્રી Nitish Kumarના પુત્ર Nishant Kumarએ સત્તાવાર રીતે રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો અને Janata Dal (United) સાથે જોડાઈ પોતાની રાજકીય સફરની શરૂઆત કરી. રાજ્યની રાજકીય પરિસ્થિતિમાં આ પગલાને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યું છે અને તેને લઈને જેડીયૂ કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો.
રવિવારે પટનામાં આવેલા જેડીયૂના પ્રાદેશિક કાર્યાલયમાં ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ Sanjay Jhaએ નિશાંત કુમારને પાર્ટીની સદસ્યતા અપાવી. આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્રી Rajiv Ranjan Singh, બિહાર જેડીયૂના પ્રદેશ અધ્યક્ષ Umesh Kushwaha, રાજ્ય સરકારના મંત્રી Shravan Kumar સહિત અનેક વરિષ્ઠ નેતાઓ અને મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા.
(1/4)
आज श्री निशांत कुमार ने जद(यू) प्रदेश कार्यालय, पटना में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी ने उन्हें सदस्यता की रसीद दी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने उन्हें जद(यू) का पट्टा पहनाया। इस अवसर पर प्रदेश… pic.twitter.com/YnJTT7GHRL
— Janata Dal (United) (@Jduonline) March 8, 2026
પાર્ટી કાર્યાલયના કર્પૂરી સભા ભવનમાં યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં જેડીયૂના નેતાઓએ નિશાંત કુમારના પાર્ટીમાં જોડાવાને એક મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ ગણાવી. પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઉમેશ કુશવાહાએ પોતાના ભાષણમાં જણાવ્યું કે યુવા નેતૃત્વ પાર્ટી માટે નવી ઊર્જા લાવશે અને સંગઠનને વધુ મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરશે.
પાર્ટીમાં જોડાયા બાદ પોતાના પ્રથમ રાજકીય સંબોધનમાં નિશાંત કુમારે કાર્યક્રમમાં હાજર તમામ કાર્યકરો અને નેતાઓનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું કે આપ સૌએ પોતાના કિંમતી સમયમાંથી અહીં આવીને મને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે, તે માટે હું આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક આભારી છું. તેમણે જણાવ્યું કે જેડીયૂની સદસ્યતા લેવી તેમના માટે ગૌરવની વાત છે અને તેઓ સક્રિય કાર્યકર તરીકે પાર્ટી સંગઠનને મજબૂત બનાવવા માટે કાર્ય કરશે.
युवा सोच, नई ऊर्जा और जनसेवा के संकल्प के साथ राजनीति के कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने वाले श्री निशांत कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन। आपकी जनहित के प्रति प्रतिबद्धता समाज एवं प्रदेश की सेवा को नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करेगी।#JDU #Bihar #NitishKumar#Live #NishantKumar pic.twitter.com/rS52lYlbPD
— Janata Dal (United) (@Jduonline) March 8, 2026
નિશાંત કુમારે પોતાના ભાષણ દરમિયાન તેમના પિતા નીતિશ કુમારના રાજકીય કાર્યની પણ પ્રશંસા કરી. તેમણે જણાવ્યું કે તેમના પિતાએ છેલ્લા લગભગ બે દાયકામાં બિહાર માટે જે વિકાસકાર્યો કર્યા છે તે દેશ અને રાજ્ય માટે ગૌરવની વાત છે. તેમણે કહ્યું કે લોકો સુધી આ કાર્ય પહોંચાડવાનું અને વિકાસના મુદ્દાઓને આગળ વધારવાનું તેઓ પોતાનું મહત્વપૂર્ણ દાયિત્વ માને છે.
તેમણે આગળ ઉમેર્યું કે તેમના પિતાએ રાજ્યસભા જવાનો જે નિર્ણય લીધો છે તે સંપૂર્ણપણે વ્યક્તિગત નિર્ણય છે અને તેઓ તેનો સન્માન કરે છે. નિશાંત કુમારે કહ્યું કે તેઓ તેમના પિતાના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજકારણમાં કામ કરશે અને પાર્ટી તથા જનતાએ તેમના પર રાખેલા વિશ્વાસને સાચું સાબિત કરવાની કોશિશ કરશે.
આ કાર્યક્રમ દરમિયાન કાર્યકરોમાં વિશેષ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. ઘણા કાર્યકરો માનતા હતા કે નિશાંત કુમારનો રાજકારણમાં પ્રવેશ જેડીયૂ માટે નવી રાજકીય દિશા ઉભી કરી શકે છે. રાજકીય વિશ્લેષકોના મત અનુસાર, આ પગલું બિહારની રાજનીતિમાં આગામી સમયમાં મહત્વપૂર્ણ અસર કરી શકે છે.
બિહારની રાજકીય પરિસ્થિતિમાં યુવા નેતૃત્વની માંગ વધતી જાય છે અને આવી સ્થિતિમાં નિશાંત કુમારનો રાજકારણમાં પ્રવેશ જેડીયૂ માટે નવી શક્યતાઓ ઉભી કરી શકે છે. આવનારા દિવસોમાં તેઓ પાર્ટી સંગઠનમાં કેટલો સક્રિય ભાગ ભજવે છે તે રાજકીય દૃષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.