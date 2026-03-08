Women’s Day 2026 : સેલિબ્રિટીઓએ મહિલા દિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી

વિશ્વભરમાં 8 માર્ચના રોજ ઉજવાતો International Women’s Day મહિલાઓની શક્તિ, આત્મવિશ્વાસ અને સમાજમાં તેમના મહત્ત્વપૂર્ણ યોગદાનને સન્માન આપવા માટે સમર્પિત દિવસ છે. વર્ષ 2026માં પણ આ દિવસ ખાસ ઉત્સાહ સાથે ઉજવાયો, જ્યાં સામાન્ય લોકો સાથે સાથે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના અનેક જાણીતા કલાકારોએ સોશિયલ મીડિયા મારફતે મહિલાઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી અને તેમની પ્રેરણાદાયી ભૂમિકાની પ્રશંસા કરી.
બોલીવુડ અભિનેત્રી Huma Qureshiએ પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર કેટલીક ખાસ તસવીરો શેર કરી અને મહિલાઓને સમર્પિત ભાવુક સંદેશ લખ્યો. તેમણે લખ્યું કે જે મહિલાઓએ તેમના જીવનને પ્રેરણા આપી છે અને સ્ક્રીન પર તેમની કહાનીને આકાર આપ્યો છે, તેઓને આ દિવસ સમર્પિત છે. તેમના આ સંદેશમાં મહિલાઓની સર્જનાત્મક
દિગ્ગજ અભિનેતા Anupam Kherએ પણ મહિલા દિવસના અવસરે મહિલાઓ પ્રત્યે પોતાનો માન વ્યક્ત કર્યો. એક નિવેદનમાં તેમણે જણાવ્યું કે દુનિયાની તમામ મહિલાઓને તેઓ દિલથી સલામ કરે છે. તેમના અનુસાર, જે વ્યક્તિ પાસે બીજી એક જિંદગીને જન્મ આપવાની શક્તિ હોય છે તે દુનિયાની સૌથી મહાન શક્તિ ધરાવે છે અને એ શક્તિ એક મહિલામાં જ જોવા મળે છે.
લેખિકા અને અભિનેત્રી Twinkle Khannaએ પણ આ ખાસ દિવસને પોતાના અંદાજમાં ઉજવ્યો. તેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોતાની તસવીર શેર કરીને એક લેખ પોસ્ટ કર્યો જેમાં તેમણે લોકો પાસે એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે છેલ્લે તમે ક્યારે તમારી માતાને કહ્યું હતું કે તેઓ તમારા માટે કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે. તેમના આ સંદેશે માતા અને સંતાન વચ્ચેના લાગણીસભર સંબંધને યાદ અપાવ્યો.
વેટરન અભિનેત્રી અને રાજકારણી Hema Maliniએ મહિલાઓ માટે ખાસ સંદેશ આપ્યો. તેમણે જણાવ્યું કે દરેક મહિલા પોતાની રીતે અનોખી અને વિશેષ છે, ભલે તે ઘર સંભાળતી હોય, ઉદ્યોગસાહસિક હોય અથવા પરિવાર અને કારકિર્દી વચ્ચે સંતુલન જાળવનારી સફળ પ્રોફેશનલ હોય. તેમણે મહિલાઓને પ્રોત્સાહિત કરતાં કહ્યું કે દરેક મહિલાએ પોતાની ક્ષમતાને ઓળખવી જોઈએ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે જીવન જીવવું જોઈએ.
અભિનેતા Ajay Devgnએ પણ સોશિયલ મીડિયા પર એક ખાસ પોસ્ટ શેર કરી. તેમણે પોતાના પરિવારની મહિલાઓની તસવીર પોસ્ટ કરીને લખ્યું કે ‘આ સિંઘમ આ શેરીઓ વગર કંઈ નથી.’ તેમના આ સંદેશે પરિવારની મહિલાઓ પ્રત્યેનો આદર અને પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો.
યુવા અભિનેતા Babil Khanએ પણ મહિલા દિવસના અવસરે પોતાની માતાની તસવીર શેર કરી. તેમણે લખ્યું કે તેમની માતા તેમના જીવનની પ્રથમ મિત્ર, પ્રથમ માર્ગદર્શક અને એવી મહિલા છે જેણે તેમને જીવનમાં પ્રેરણા આપી છે. તેમના આ સંદેશે માતા પ્રત્યેની લાગણી અને આદરને વ્યક્ત કર્યો.
બોલીવુડની જાણીતી અભિનેત્રી Kareena Kapoor Khanએ પણ મહિલાઓ માટે પ્રેરણાદાયી સંદેશ શેર કર્યો. તેમણે કહ્યું કે દુનિયાની દરેક મહિલાએ રોજ પોતાની જાતને યાદ અપાવવું જોઈએ કે તે પોતાની સૌથી મોટી પસંદગી છે. તેમના આ સંદેશે મહિલાઓને આત્મપ્રેમ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે જીવન જીવવાની પ્રેરણા આપી.
આ રીતે બોલીવુડના અનેક સેલેબ્રિટીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર સંદેશો શેર કરીને મહિલાઓની સિદ્ધિઓ અને તેમના યોગદાનને સલામ કરી. આ દિવસ માત્ર ઉજવણીનો જ નહીં પરંતુ મહિલાઓને સન્માન આપવાનો અને તેમના હક્કો અને સપનાઓને સમર્થન આપવાનો પણ દિવસ છે.