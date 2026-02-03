ટ્રેડ ડિલને લઈને PM મોદી પર રાહુલ ગાંધીના ગંભીર આરોપ

કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ લોકસભામાં ડોકલામ મુદ્દો ઉઠાવ્યો, જેના કારણે કાર્યવાહી સ્થગિત કરવી પડી. સંસદ સંકુલમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા રાહુલ ગાંધીએ ખેડૂતો, અદાણી અને એપ્સ્ટેઇન ફાઇલોનો ઉલ્લેખ કરીને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર અનેક આરોપો લગાવ્યા.
Delhi: LoP Rahul Gandhi says, "The trade deal, which had been suspended for four months, nothing has changed. For some reason, which I know, Narendra Modi knows, Narendra Modi signed that deal yesterday evening."
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, મોદી નર્વસ છે. ચાર મહિનાથી અટકેલો વેપાર સોદો બદલાયો નથી. તેઓ એક યા બીજા કારણોસર દબાણ હેઠળ છે, જે હું જાણું છું, નરેન્દ્ર મોદી જાણે છે. મોદીએ ગઈકાલે સાંજે આ સોદા પર હસ્તાક્ષર કર્યા. તેમના પર ભારે દબાણ છે. કોંગ્રેસના સાંસદે વધુમાં કહ્યું, નરેન્દ્ર મોદીની છબી એક ફુગ્ગા જેવી છે, જે હજારો કરોડ રૂપિયાથી બનેલી છે, અને તે ફૂટી શકે છે.
Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Speaker had said to present it according to rule, Now, I want this article to be authenticated… As I said yesterday, a very important matter in the President's speech is national security, and our relationships with the China, and…"
ઇતિહાસમાં પહેલીવાર, LLP ને રાષ્ટ્રપતિના ભાષણમાં બોલવાની મંજૂરી આપવામાં આવી નથી. મોદીએ અમેરિકા સાથેના વેપાર સોદામાં ભારતીય ખેડૂતોની મહેનત અને પરસેવો વેચી દીધો છે. તેમણે કરેલા સમાધાનોને કારણે તેમણે તે વેચી દીધું. રાહુલ ગાંધીએ વધુમાં કહ્યું, ફક્ત તમે જ વેચાયા નથી, દેશ વેચાયો છે. એટલા માટે મને ત્યાં બોલવાની મંજૂરી નહોતી. મોદી ડરી ગયા છે કારણ કે જે લોકોએ તેમની છબી બનાવી હતી તેઓ હવે તેને નષ્ટ કરવાનું શરૂ કરી રહ્યા છે.
નરેન્દ્ર મોદી પર દબાણ હોવાનો આરોપ લગાવતા રાહુલે અનેક મુદ્દાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું, અમેરિકામાં અદાણી વિરુદ્ધ એક કેસ છે, જે મોદીના નાણાકીય માળખાને નિશાન બનાવે છે. બીજો એપસ્ટેઇન ફાઇલોનો છે. અદાણી વિરુદ્ધનો કેસ વાસ્તવમાં મોદી વિરુદ્ધનો કેસ છે. આ નરેન્દ્ર મોદી પર બે દબાણ બિંદુઓ છે.