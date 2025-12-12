પુતિનને મળ્યા બાદ PM મોદીએ ટ્રમ્પ સાથે વાત કરી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે ફોન પર વાત કરી. બંને નેતાઓએ ભારત-અમેરિકા વેપાર કરારની પ્રગતિની સમીક્ષા કરી. બંનેએ નોંધ્યું કે ભારત-અમેરિકા સંબંધો દરેક ક્ષેત્રમાં મજબૂત થઈ રહ્યા છે. મોદી અને ટ્રમ્પે ખાસ કરીને દ્વિપક્ષીય વેપાર વધારવા પર ભાર મૂક્યો અને આ પ્રગતિને વેગ આપવા માટે સાથે મળીને કામ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી.
Had a very warm and engaging conversation with President Trump. We reviewed the progress in our bilateral relations and discussed regional and international developments. India and the U.S. will continue to work together for global peace, stability and prosperity.…
— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2025
તેમણે નવી ટેકનોલોજી, ઉર્જા, સંરક્ષણ અને સુરક્ષા જેવા મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં સહયોગ વધારવાની પણ ચર્ચા કરી. ભારત-અમેરિકા કોમ્પેક્ટ કરારને મજબૂત બનાવવા માટે આ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે, જે 21મી સદીમાં બંને દેશોની ભાગીદારીના વધુ વિકાસને સુનિશ્ચિત કરે છે. આ વાતચીત રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની ભારત મુલાકાતના છ દિવસ પછી જ થઈ. પીએમ મોદીએ દિલ્હીમાં તેમની સાથે મુલાકાત કરી.
વાતચીત પછી પીએમ મોદીએ X પર વિગતો શેર કરી. તેમણે કહ્યું, “રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથે મારી ખૂબ જ ગરમ અને સારી વાતચીત થઈ. અમે ભારત-અમેરિકા સંબંધોમાં પ્રગતિની સમીક્ષા કરી અને પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી.” ભારત અને અમેરિકા વૈશ્વિક શાંતિ, સ્થિરતા અને સમૃદ્ધિ માટે સાથે મળીને કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે.
વૈશ્વિક અને પ્રાદેશિક મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી
વાતચીત દરમિયાન, બંને નેતાઓએ અનેક વૈશ્વિક અને પ્રાદેશિક મુદ્દાઓ પર પોતાના વિચારો શેર કર્યા. તેઓ સંમત થયા કે બંને દેશો સામાન્ય પડકારોનો સામનો કરવા અને એકબીજાના હિતોને આગળ વધારવા માટે સાથે મળીને કામ કરશે. મોદી અને ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ નિયમિત સંપર્કમાં રહેશે.