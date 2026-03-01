પુતિને ખામેનેઈના મૃત્યુને હત્યા ગણાવી, કહ્યું- આ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન

અમેરિકા અને ઇઝરાયેલની એર સ્ટ્રાઈકમાં ઈરાનના Supreme Leader અલી ખામેનેઈના મોત બાદ મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ ફરી એક વખત ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. આ ઘટનાને લઈને રવિવારે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ Vladimir Putin એ કડક પ્રતિક્રિયા આપી અને ખામેનેઈના મૃત્યુને “हत्या” ગણાવીને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનો ગંભીર ઉલ્લંઘન ગણાવ્યો છે.
મોસ્કોથી જાહેર કરાયેલા નિવેદનમાં Putin એ જણાવ્યું કે આ કાર્યવાહી માનવીય નૈતિકતા અને International Law ના તમામ નિયમોના નંદનીય ભંગ સમાન છે. Kremlin દ્વારા પ્રકાશિત પત્રમાં Putin એ ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ Masoud Pezeshkian ને સંવેદના વ્યક્ત કરી અને ખામેનેઈના પરિવારજનો, સમર્થકો અને ઈરાનની પ્રજાને પોતાની સચ્ચી સહાનુભૂતિ અને સપોર્ટ પહોંચાડવાની વિનંતી કરી.
Putin એ ખામેનેઈને એક ઉત્તમ રાજનેતા તરીકે યાદ કર્યા, જેમણે મિત્રતાપૂર્ણ Russian-Iranian સંબંધોને મજબૂત બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિગત યોગદાન આપ્યું હતું. તેહરાન મોસ્કોના યુક્રેન પરના હુમલા દરમિયાન રશિયાનો એક મહત્વપૂર્ણ સહયોગી રહ્યો છે અને અગાઉ પણ Kremlin એ અમેરિકા-ઇઝરાયલને ઈરાન સામે સંયમ રાખવા અનુરોધ કર્યો હતો.
રશિયાએ શનિવારે ઈરાન પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરતા તેને “ખતરનાક એડવેન્ચર” ગણાવ્યો હતો, જે સમગ્ર વિસ્તારમાં વિનાશ ફેલાવી શકે છે. તે જ દિવસે મોસ્કોના ટોચના ડિપ્લોમેટ Sergey Lavrov એ ઈરાનના વિદેશ મંત્રી Abbas Araghchi સાથે ફોન પર ચર્ચા કરી હતી. રશિયન મિનિસ્ટ્રી મુજબ આ કૉલ ઈરાની પક્ષની પહેલ પર કરવામાં આવી હતી. 2025માં રશિયા અને ઈરાન વચ્ચે મિલિટરી મામલાઓ સહિત સંબંધોને મજબૂત બનાવવા માટે Strategic Partnership Treaty પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા, જે બંને દેશોની નજીકતા દર્શાવે છે.
રશિયા સિવાય અન્ય અનેક દેશોએ પણ આ હુમલાની નિંદા કરી છે. ચીન સરકારે જણાવ્યું કે તે અમેરિકા અને ઇઝરાયલના ઈરાન પરના હુમલાને લઈને ખૂબ ચિંતિત છે. Chinese Foreign Ministry ના નિવેદનમાં ભાર મૂકવામાં આવ્યો કે ઈરાનની sovereignty, security અને territorial integrity નો સન્માન થવો જોઈએ. ચીને તાત્કાલિક સૈન્ય કાર્યવાહી બંધ કરીને ફરીથી સંવાદ શરૂ કરવાની અપીલ કરી છે.
અમેરિકા સાથે તાજેતરમાં તણાવપૂર્ણ સંબંધો હોવા છતાં કેનેડાએ આ સૈન્ય કાર્યવાહીને સમર્થન આપ્યું છે. Canadian Prime Minister Mark Carney એ કહ્યું કે “ઈરાનનું ઇસ્લામિક શાસન સમગ્ર પશ્ચિમ એશિયામાં અસ્થિરતા અને આતંકનું સૌથી મોટું સ્ત્રોત છે.” આ નિવેદનથી આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર વિખવાદ વધુ સ્પષ્ટ બન્યો છે.