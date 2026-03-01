ખામેનેઈ બાદ ઈરાની સેનાના ચીફ ઓફ સ્ટાફ પણ માર્યા ગયા, ઇઝરાયેલનો દાવો

ઇઝરાઇલ અને ઈરાન વચ્ચેનો સંઘર્ષ હવે વધુ ખતરનાક તબક્કામાં પ્રવેશ્યો છે. Israel Defense Forces એટલે કે IDF એ રવિવારે એક સત્તાવાર ટ્વીટ દ્વારા મોટો દાવો કર્યો છે કે ઈરાનના સશસ્ત્ર દળોના Chief of Staff Abdulrahim Mousavi ને નિશાન બનાવીને મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવ્યા છે. IDF અનુસાર આ કાર્યવાહી અમેરિકા સાથે મળીને શરૂ કરાયેલા સૈન્ય અભિયાનનો ભાગ છે, જેને Israel એ Operation Roaring Lion નામ આપ્યું છે.
IDF ના નિવેદન મુજબ આ હુમલાનો મુખ્ય હેતુ ઈરાનની સૈન્ય ક્ષમતા અને નેતૃત્વને નબળું બનાવવાનો હતો. તેહરાનમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ સ્થળોએ એકસાથે ચોક્કસ નિશાન સાધીને હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટનાએ મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવને વધુ પ્રજ્વલિત કરી દીધો છે, કારણ કે આ સીધો પ્રહાર ઈરાનની ટોચની આર્મી લીડરશિપ પર થયો હોવાનું માનવામાં આવે છે.
અબ્દુલરહીમ મૂસવીની તાજેતરમાં જ ઈરાનના પૂર્વ Chief of Staff ના સ્થાને નિમણૂક કરવામાં આવી હતી, જેમનું અગાઉના સંઘર્ષ દરમિયાન મોત થયું હતું. IDF એ દાવો કર્યો છે કે આ હુમલામાં તેહરાનમાં ટોચની સુરક્ષા નેતૃત્વના 7 સભ્યોને પણ ઠાર કરવામાં આવ્યા છે. સૈન્ય સૂત્રો અનુસાર આ હુમલા એટલા સચોટ હતા કે સમગ્ર ઓપરેશન 1 મિનિટથી પણ ઓછા સમયમાં પૂર્ણ થયું.
IDF મુજબ આ નેતાઓ એક Defense Council Meeting અથવા Command Center માં એકત્રિત થયા હતા. ઇઝરાયેલી ગુપ્તચર માહિતીના આધારે ચોક્કસ લોકેશન પર મિસાઇલ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ યાદીમાં Revolutionary Guards ના કમાન્ડર, ડિફેન્સ મિનિસ્ટર તેમજ અન્ય સિનિયર અધિકારીઓનો સમાવેશ થતો હોવાનું જણાવાયું છે.
અહેવાલો મુજબ ઇઝરાયેલની આ તાજેતરની કાર્યવાહી ઈરાનના સૈન્ય માળખાને ભારે અસર પહોંચાડનારી માનવામાં આવી રહી છે. આ નેતાઓ બેલિસ્ટિક મિસાઇલ અને અન્ય હુમલાઓની વ્યૂહરચના ઘડવામાં અગત્યની ભૂમિકા ભજવતા હતા. ઈરાનના રાજ્ય મીડિયા દ્વારા પણ આ મોતોની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હોવાનું કહેવામાં આવે છે, જેના પગલે દેશભરમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે.
આ ઉપરાંત IDF એ જાહેરાત કરી છે કે પ્રારંભિક હુમલાઓમાં 40 સિનિયર ઈરાની કમાન્ડરોને પણ મારવામાં આવ્યા છે. આ કમાન્ડરો ઈરાનની આર્મી યુનિટના મહત્વપૂર્ણ ભાગ ગણાતા હતા અને ઇઝરાયેલ વિરુદ્ધના અગાઉના હુમલાઓમાં તેમની સંડોવણી હોવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે જો આ દાવાઓ સાચા સાબિત થાય તો તે ઈરાનની સૈન્ય કમાન્ડ અને નિયંત્રણ વ્યવસ્થાને ગંભીર અસર પહોંચાડી શકે છે. મિડલ ઈસ્ટ પહેલેથી જ ઉગ્ર પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે અને હવે આ નવી ઘટનાએ સંભવિત પ્રાદેશિક યુદ્ધની આશંકા વધારી દીધી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યો છે, કારણ કે બંને દેશો વચ્ચે વધતા હુમલા વૈશ્વિક સુરક્ષાને પણ અસર કરી શકે છે.
આ સમગ્ર પરિસ્થિતિમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે ઈરાન આ દાવાઓનો કેવી રીતે જવાબ આપશે અને શું આ અથડામણ વધુ વિસ્તૃત સંઘર્ષમાં ફેરવાશે. Operation Roaring Lion હેઠળ ચાલતી કાર્યવાહીથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સંઘર્ષ હવે માત્ર પ્રતીકાત્મક નિવેદનો પૂરતો મર્યાદિત નથી, પરંતુ સીધી સૈન્ય અથડામણના સ્વરૂપમાં વિકસી રહ્યો છે.