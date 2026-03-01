‘ખામેનેઈના મૃત્યુનો બદલો લઈશું’, ઈરાનની મોટી ધમકી

ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈના મૃત્યુ બાદ દેશની શક્તિશાળી સૈન્ય સંસ્થા Islamic Revolutionary Guard Corps એટલે કે IRGC એ દુનિયાને ચોંકાવી દે તેવી ચેતવણી જાહેર કરી છે. IRGC એ જણાવ્યું છે કે તે ઈરાનના ઇતિહાસનો અત્યાર સુધીનો સૌથી ભયાનક અને વિનાશકારી સૈન્ય અભિયાન શરૂ કરવા જઈ રહ્યું છે. આ કાર્યવાહી કોઈ પણ ક્ષણે શરૂ થઈ શકે છે અને તેનો સીધો નિશાન મિડલ ઈસ્ટમાં આવેલા અમેરિકન સૈન્ય ઠેકાણા અને ઇઝરાયલી પ્રતિષ્ઠાનો રહેશે.
ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સીના અહેવાલ મુજબ IRGC એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે પોતાના મહાન નેતાની હત્યા પર મૌન નહીં રહે અને આ હુમલાનો અંત અત્યંત ભયાનક હશે. તેહરાન પર થયેલા અમેરિકન-ઇઝરાયલી હુમલામાં માત્ર ખામેનેઈ જ નહીં, પરંતુ ઈરાનની સુરક્ષાના મોટા સ્તંભો પણ તૂટી પડ્યા હોવાનું દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. અહેવાલો અનુસાર આ હુમલામાં IRGC ના Commander in Chief Mohammad Pakpour અને સુરક્ષા સલાહકાર Ali Shamkhani ની પણ મોત થઈ છે.
સરકારી મીડિયા દાવા મુજબ આ હુમલામાં ખામેનેઈની પુત્રી, વહુ, જમાઈ અને તેમના પૌત્રનું પણ અવસાન થયું છે. એક સાથે દેશના સર્વોચ્ચ નેતા અને તેમના પરિવાર સાથે ટોચના સૈન્ય નેતૃત્વના મોતથી ઈરાનની અંદર ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. IRGC એ પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે તે ઘરેલું અને વિદેશી દરેક પ્રકારની સાજિશનો ડટકારો જવાબ આપશે અને દેશની અખંડિતતા જાળવવા માટે કોઈ પણ હદ સુધી જશે.
ખામેનેઈના મૃત્યુના સમાચાર ફેલાતા જ તેહરાનના Enghelab Square પર હજારો લોકો એકત્ર થવા લાગ્યા છે. લોકો પોતાના નેતાને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા અને શોક વ્યક્ત કરવા રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે. પડોશી દેશ ઇરાકે આ ઘટનાને પગલે 3 દિવસના રાષ્ટ્રીય શોકની જાહેરાત કરી છે. આ દરમિયાન ઈરાનના સરકારી ચેનલ Press TV ની એક એન્કર લાઈવ પ્રસારણ દરમિયાન ભાવુક બનીને રડી પડી હતી. તેમણે વિશ્વને ચેતવણી આપતાં જણાવ્યું કે ખામેનેઈના મોતનો બદલો દરેક પરિસ્થિતિમાં લેવામાં આવશે અને હુમલો કરનારાઓને તેની ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે.
IRGC ના તાજા એલાનથી વૈશ્વિક સ્તરે ચિંતા વધી ગઈ છે. સૈન્ય સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર તેમનું ઓપરેશન “કેટલાક જ પળોમાં” શરૂ થઈ શકે છે, જેમાં અમેરિકન ઠેકાણાઓ પર બોમ્બ વર્ષાવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. તેહરાનની સડકો પર લોકોનો જમાવડો વધી રહ્યો છે અને બદલો લેવા માટે સરકાર પર દબાણ વધતું જાય છે.
વિશ્લેષકો માને છે કે જો આ પ્રકારની વિનાશકારી કાર્યવાહી શરૂ થાય છે તો તે માત્ર સૈન્ય ઠેકાણાઓ પૂરતી મર્યાદિત નહીં રહે, પરંતુ સમગ્ર પ્રાદેશિક સુરક્ષા માળખાને અસર કરી શકે છે. મિડલ ઈસ્ટ પહેલેથી જ તણાવના દોરમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે અને હવે પરિસ્થિતિ મહાયુદ્ધના મુખે પહોંચી ગઈ હોવાનું માનવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય શ્વાસ રોકીને ઈરાનના આગામી પગલાંની રાહ જોઈ રહ્યો છે, કારણ કે આ “વિનાશકારી” અભિયાન વિશ્વ શાંતિ માટે મોટો ખતરો સાબિત થઈ શકે છે.
ઈરાનની અંદર રાજકીય અને ધાર્મિક નેતૃત્વમાં આવેલા આ અચાનક પરિવર્તન અને સૈન્ય ઘોષણાએ સમગ્ર વિશ્વનું ધ્યાન તેહરાન તરફ ખેંચી લીધું છે. 3 દિવસના રાષ્ટ્રીય શોક અને ઉગ્ર નિવેદનો વચ્ચે હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું પરિસ્થિતિ કૂટનીતિક પ્રયાસોથી શાંત થશે કે પછી વિસ્તાર વ્યાપી યુદ્ધ તરફ આગળ વધશે.