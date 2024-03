યુપીના બદાયુંમાં બે બાળકોની કુહાડીથી હત્યા, આરોપીનું એન્કાઉન્ટર

યુપીના બદાયુંમાં બે બાળકોની હત્યા કરવામાં આવી હતી. આરોપીઓએ કુહાડી વડે નિર્દોષ લોકોની હત્યા કરી હતી. રોષે ભરાયેલા લોકોએ પોલીસ સ્ટેશનમાં હોબાળો મચાવ્યો હતો. વાહનોમાં તોડફોડ અને આગ ચાંપવામાં આવી છે. વિસ્તારમાં તણાવ છે અને પોલીસ ફોર્સ તૈનાત છે. ડબલ મર્ડરનો આરોપી જાવેદ એન્કાઉન્ટરમાં માર્યો ગયો છે.

VIDEO | “The matter is being thoroughly investigated. The team that detained the accused will arrive shortly and give further information on the matter,” says IG Rakesh Kumar Singh on the alleged murder of two children in the Baba colony near the Mandi Samiti outpost in UP’s… pic.twitter.com/ehMYjpuzlD

— Press Trust of India (@PTI_News) March 19, 2024