IPL 2024 : RCB એ લોન્ચ કરી નવી જર્સી

IPL 2024ની શરૂઆત થવાને હવે થોડા દિવસો જ બાકી છે અને 22 માર્ચે સિઝનની પ્રથમ મેચમાં વિરાટ કોહલીની ટીમ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને એમએસ ધોનીની ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામસામે ટકરાશે, પરંતુ તે પહેલા RCB તેની યુટ્યુબ ચેનલ પર એક વિડિયો પોસ્ટ કર્યો છે. પરંતુ તેની નવી જર્સી લોન્ચ કરી છે. જો ગત સીઝનની વાત કરીએ તો RCBની જર્સી પહેલાની જેમ લાલ છે, પરંતુ આ વખતે ટી-શર્ટના ઉપરના ભાગમાં કાળાને બદલે ઘેરા વાદળી રંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

Virat Kohli and both our skippers giving the customised RCB jersey to Alan Walker ❤️ pic.twitter.com/x3levclUvv

— Pari (@BluntIndianGal) March 19, 2024