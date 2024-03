IPL 2024: રિષભ પંત હશે દિલ્હી કેપિટલ્સનો કેપ્ટન

ઋષભ પંત IPL 2024માં દિલ્હી કેપિટલ્સની કેપ્ટનશીપ કરશે. દિલ્હી કેપિટલ્સના ચેરમેન પાર્થ જિંદાલે મંગળવારે આની જાહેરાત કરી હતી. 14 મહિના બાદ ક્રિકેટમાં વાપસી કરનાર ઋષભ પંત IPL 2024માં માત્ર બેટિંગ જ નહીં પરંતુ કેપ્ટનશિપ પણ કરતો જોવા મળશે. જો કે પંતની વિકેટકીપિંગ પર હજુ પણ શંકા છે. તેણે આઈપીએલની 17મી સીઝન માટે ડેવિડ વોર્નરની જગ્યા લીધી, જેણે ગત આઈપીએલ સીઝનમાં દિલ્હીની કેપ્ટનશીપ કરી હતી.

