હરિયાણામાં બ્રાઝિલિયન મોડેલે 22 વખત અલગ-અલગ જગ્યાએ મત આપ્યા: રાહુલ ગાંધી

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના સાંસદ અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી અને “એચ ફાઇલ્સ” નામનું પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કર્યું હતું. જેમાં તેમણે મત ચોરીના મુદ્દાને ફરીથી ઉજાગર કર્યો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે હરિયાણામાં કંઈક ખોટું થઈ રહ્યું હોવાની અસંખ્ય ફરિયાદો મળી હતી. “અમે મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને મહારાષ્ટ્રમાં પણ આવા જ અનુભવો જોયા.” રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, “હરિયાણામાં, અમને અમારા ઉમેદવારો તરફથી ફરિયાદો મળી હતી. બધી આગાહીઓ ખોટી સાબિત થઈ ગઈ. અમે તપાસ કરી કે શું થયું. પાંચ મુખ્ય એક્ઝિટ પોલમાં હરિયાણામાં કોંગ્રેસની જીતની આગાહી કરવામાં આવી હતી. હરિયાણામાં પહેલીવાર, પોસ્ટલ બેલેટ વાસ્તવિક પરિણામથી અલગ હતા.”
રાહુલ ગાંધીએ નકલી મતદાનનો દાવો કરતા જણાવ્યું, “હરિયાણામાં એક યુવતીએ અલગ-અલગ નામનો ઉપયોગ કરીને 22 મત આપ્યા. ક્યારેક સીમા, ક્યારેક સ્વીટી અને ક્યારેક સરસ્વતી તરીકે મતદાન કર્યું.” રાહુલ ગાંધીએ “નકલી મતદાન” કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતો છોકરીનો ફોટો પણ જાહેર કર્યો. તેમણે કહ્યું કે આ ફોટો પણ નકલી છે કારણ કે આ એક બ્રાઝિલિયન મોડેલનો છે.
બ્રાઝિલિયન મોડેલના નામે 22 મત
રાહુલ ગાંધીએ પુરાવા રજૂ કરતા જણાવ્યું કે, હરિયાણાના રાય વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં એક મહિલાએ 22 મત આપ્યા છે, દરેક મત અલગ અલગ નામથી અને 10 મતદાન મથકો પર નોંધાયેલા છે. આઘાતજનક રીતે, આ મહિલા બ્રાઝિલિયન મોડેલ મેથ્યુસ ફેરેરો છે.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ફક્ત 22,789 મતોથી હારી ગઈ, જે દર્શાવે છે કે ચૂંટણી કેટલી નજીકની હતી. હરિયાણામાં આ પહેલી વાર હતું જ્યારે પોસ્ટલ બેલેટ વાસ્તવિક પરિણામથી અલગ હતા. અગાઉ, પાંચ મુખ્ય એક્ઝિટ પોલમાં હરિયાણામાં કોંગ્રેસની જીતની આગાહી કરવામાં આવી હતી.
‘યુવા પેઢીનું ભવિષ્ય ચોરી…’
હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણીમાં એક મોટું ષડયંત્રનો આરોપ લગાવતા, રાહુલ ગાંધીએ દાવો કર્યો, “અમારા ઉમેદવારોની ફરિયાદો બાદ તપાસ બાદ, બધી આગાહીઓ ઉલટાવી દેવામાં આવી હતી. તપાસમાં એક ચોંકાવનારું સત્ય બહાર આવ્યું છે. કોંગ્રેસની મોટી જીતને હારમાં ફેરવવાનું કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું.”
તેમણે વધુમાં દાવો કર્યો કે હરિયાણામાં 2.5 મિલિયન મતોની ચોરી કરવામાં આવી હતી અને 5,21,000 ડુપ્લિકેટ મતદારો હતા. હરિયાણામાં કુલ 20 મિલિયન મતદારો છે અને આમ, મત ચોરીની ટકાવારી 12% છે, એટલે કે દર આઠ મતદારોમાંથી એક નકલી છે. રાહુલે આને યુવા પેઢીના ભવિષ્યની ચોરી ગણાવી.
નાયબ સિંહ સૈનીના વીડિયો પર પ્રશ્નો
રાહુલ ગાંધીએ નાયબ સિંહ સૈનીના એક વિડિયોનો પણ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બતાવ્યો. જેમાં તેઓ કથિત રીતે કહેતા સાંભળવામાં આવે છે કે, “અમારી પાસે બધી વ્યવસ્થા છે. અમે જીતી રહ્યા છીએ. ભાજપ એકતરફી સરકાર બનાવી રહી છે.” તેમણે આ વીડિયોને ષડયંત્રનો ભાગ ગણાવ્યો.
નકલી મતદાર કાપલીઓના ‘પુરાવા’
રાહુલ ગાંધીએ મતદાર કાપલીઓના બીજા પાનાનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેમાં ઘણી વિસંગતતાઓ હતી. તેમણે દાવો કર્યો, “નવ સ્થળોએ એક પુરુષનું નામ હતું, પરંતુ ફોટો એક મહિલાનો હતો. એક નાના બાળકનો ફોટો હતો, પરંતુ તેની ઉંમર 70 વર્ષથી વધુ હતી. ફોટામાં એક વૃદ્ધ માણસ દેખાતો હતો, પરંતુ તેની ઉંમર યુવાન તરીકે સૂચિબદ્ધ હતી. ફોટો નકલી હતો, નામ નકલી હતું, પરંતુ તેને ચાર અલગ અલગ બૂથ પર મતદાર તરીકે ઉમેરવામાં આવ્યો હતો.”
ચૂંટણી પંચ પર વિડિયો ફૂટેજ ડિલીટ કરવાનો આરોપ
રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો કે ચૂંટણી પંચે વિડિયો ફૂટેજ ડિલીટ કરી દીધા છે જેમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે દરેકે કેટલી વાર મતદાન કર્યું છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ચૂંટણી પંચ પાસે ડુપ્લિકેટ બૂથ દૂર કરવા માટે સોફ્ટવેર છે, પરંતુ તે ચલાવવાનો ઇનકાર કરી રહ્યું છે કારણ કે તે ભાજપને મદદ કરી રહ્યું છે.
યુપી અને હરિયાણામાં એક જ વ્યક્તિ મતદાન કરી રહ્યો છે
કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ બીજો મોટો ખુલાસો કર્યો. તેમણે કહ્યું કે ઉત્તર પ્રદેશ અને હરિયાણા બંનેમાં હજારો ભાજપ કાર્યકરો મતદાન કરી રહ્યા છે. દાલચંદ નામના એક વ્યક્તિના બે અલગ-અલગ પિતાના નામ ઉત્તર પ્રદેશ અને હરિયાણામાં એક જ ફોટા સાથે નોંધાયેલા છે. તેમણે દાવો કર્યો કે આ સંખ્યા હજારોમાં છે. મથુરાના ભાજપના સરપંચ પ્રહલાદ પણ ઉત્તર પ્રદેશ અને હરિયાણા બંનેમાં પોતાનો મત આપી રહ્યા છે.
ચૂંટણી પંચ પર ભાજપને મદદ કરવાનો આરોપ
રાહુલ ગાંધીએ ચૂંટણી પંચ પર સીધા જ નકલી મતદારોને દૂર ન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે જો તેઓ આમ કરે તો ચૂંટણીઓ નિષ્પક્ષ થશે, પરંતુ ચૂંટણી પંચ નિષ્પક્ષ ચૂંટણીઓ ઇચ્છતું નથી. તેમણે કહ્યું કે આ ભાજપ શું કરી રહ્યું છે તેનો સ્પષ્ટ પુરાવો છે.