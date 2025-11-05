રાહુલ ગાંધીએ ફોડ્યો ‘હાઈડ્રોજન બોમ્બ’, હરિયાણામાં 25 લાખની વોટ ચોરી

નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ આજે તેમની ખૂબ જ ચર્ચિત પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ફરી એકવાર ભાજપ અને ઈલેક્શન કમિશન ઓફ ઈન્ડિયા પર વોટ ચોરીનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે પ્રેસ કોન્ફરન્સની શરૂઆતમાં ગુરુ નાનક દેવજીનું નામ લીધું. “એચ-ફાઇલ્સ”નો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે દાવો કર્યો કે આ મુદ્દો ફક્ત એક વિધાનસભા મતવિસ્તાર પૂરતો મર્યાદિત નથી, પરંતુ દરેક રાજ્યમાં મત ચોરી થઈ રહી છે.
મતદાર યાદીમાં છેતરપિંડીનો દાવો
પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, રાહુલ ગાંધીએ બિહાર મતદાર યાદી પર સીધો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે બિહારમાં પણ વ્યાપક પ્રમાણમાં મતદાર યાદીમાં છેતરપિંડી થઈ છે. તેમણે દાવો કર્યો કે છેલ્લી ઘડીએ મતદાર યાદી કોંગ્રેસ પાર્ટીને આપવામાં આવી હતી. બિહારના કેટલાક મતદારોને સ્ટેજ પર બોલાવ્યા અને દાવો કર્યો કે મતદાર યાદીમાંથી આખા પરિવારોના નામ કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે જેમ હરિયાણામાં લાખોની સંખ્યામાં મત ચોરી થઈ હતી, તેમ બિહારમાં પણ લાખો લોકોના નામ મતદાર યાદીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે.
રાહુલ ગાંધીના દાવાએ બિહાર ચૂંટણી પહેલા મતદાર યાદીની પારદર્શિતા અંગે એક નવો વિવાદ ઉભો કર્યો છે. તેમણે પરોક્ષ રીતે આરોપ લગાવ્યો કે આ બધું ભાજપને ફાયદો પહોંચાડવા માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે.
રાહુલ ગાંધીએ સનસનાટીભર્યા ખુલાસો કર્યો
રાહુલ ગાંધીએ પોતાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મોટા મતદાર યાદીમાં ગોટાળાનો સનસનાટીભર્યો દાવો કર્યો, જેમાં ચૂંટણી પંચ પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે હરિયાણા ચૂંટણીમાં 25 લાખ મતોની ચોરી થઈ હતી અને તેની પાછળનો હેતુ ભાજપને મદદ કરવાનો હતો.
મતદાર યાદીમાં ગોટાળા પર મુખ્ય ખુલાસો
રાહુલ ગાંધીએ આંકડા અને ઉદાહરણો ટાંકીને અનેક ચોંકાવનારા દાવા કર્યા. તેમણે કહ્યું કે એક જ બૂથ પર એક જ મહિલાનું નામ 223 વખત નોંધાયેલું હતું. તેમણે ચૂંટણી પંચને પૂછ્યું કે તે મહિલાએ કેટલી વાર મતદાન કર્યું. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એક યુવતીનો ફોટો બતાવવામાં આવ્યો હતો, જેના પર રાહુલ ગાંધીએ 22 અલગ અલગ સ્થળોએ મતદાન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો, ક્યારેક ‘સીમા’ નામથી તો ક્યારેક ‘સરસ્વતી’ નામથી. તેમણે એ પણ પ્રશ્ન કર્યો કે હરિયાણાની મતદાર યાદીમાં બ્રાઝિલિયન મહિલા શું કરી રહી હતી. તેમણે દાવો કર્યો કે 5,21,000થી વધુ ડુપ્લિકેટ મતદારો અને 1,24,177 નકલી ફોટાવાળા મતદારો મળી આવ્યા છે. રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે મતદાનના દિવસે થયેલી ગેરરીતિઓ જાહેર ન થાય તે માટે બૂથમાંથી સીસીટીવી ફૂટેજ કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા.
દર 8 મતદારોમાંથી 1 નકલી?
રાહુલ ગાંધીના મતે, હરિયાણામાં કુલ આશરે 20 મિલિયન મતદારો છે. 2.5 મિલિયન મતોની ચોરીનો અર્થ એ છે કે દર 8 મતદારોમાંથી એક નકલી હતો. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ આ અનિયમિતતાને કારણે હારી ગઈ. તેમણે જનરલ-ઝેડને અપીલ કરી હતી કે લોકશાહીમાં આ ગોટાળાની સત્યતાનો પર્દાફાશ કરવા માટે તેમણે આ મત ચોરીની તપાસ કરવી જોઈએ.
હરિયાણા ચૂંટણી પર ગંભીર આરોપો
હરિયાણાના ચૂંટણી ઇતિહાસનો ઉલ્લેખ કરતા, રાહુલ ગાંધીએ પોસ્ટલ બેલેટ અને વાસ્તવિક મતો વચ્ચેના તફાવત અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે સામાન્ય રીતે પોસ્ટલ બેલેટ અને વાસ્તવિક મતોની દિશા સમાન હોય છે, પરંતુ હરિયાણામાં આવું બન્યું નથી.
રાહુલ ગાંધીએ દાવો કર્યો હતો કે જો ફક્ત પોસ્ટલ બેલેટના પરિણામો પર વિચાર કરવામાં આવે, તો કોંગ્રેસ 76 બેઠકો જીતી શકી હોત અને ભાજપ ફક્ત 17 બેઠકો જીતી શકી હોત. તેમણે એક ચોક્કસ મતવિસ્તારનો ઉલ્લેખ કર્યો જ્યાં એક્ઝિટ પોલ અને પોસ્ટલ બેલેટ બંનેએ કોંગ્રેસ માટે વિજયની આગાહી કરી હતી, પરંતુ અંતે 22,779 મતોથી હારી ગયા. તેમણે રાજ્યમાં કુલ 1,00,000 થી વધુ મતોના તફાવતનો ઉલ્લેખ કર્યો અને દાવો કર્યો કે તેમની પાસે મત ચોરીના નક્કર પુરાવા છે. રાહુલ ગાંધીના આ આરોપોએ ફરી એકવાર ચૂંટણી પારદર્શિતા અને મત ગણતરી પર વિવાદ ઉભો કર્યો છે.