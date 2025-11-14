બિહાર ચૂંટણી : ચિરાગ પાસવાન NDA માટે “રવીન્દ્ર જાડેજા” સાબિત થયા

શુક્રવારે બપોરે બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના ટ્રેન્ડ્સ બહાર આવવા લાગ્યા, સોશિયલ મીડિયા ચર્ચાથી ભરેલું બન્યું. કારણ સ્પષ્ટ હતું: NDA જબરદસ્ત વિજય તરફ આગળ વધી રહ્યું હતું, અને ચિરાગ પાસવાનની LJP(RV) એ ફિનિશરની ભૂમિકા ભજવી, બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. જેમ રવિન્દ્ર જાડેજા અંતિમ ઓવરોમાં ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ સાથે ક્રિકેટમાં મેચ જીતે છે, તેમ ચિરાગ પાસવાને NDA માટે પણ એવું જ પ્રદર્શન કર્યું.
પાર્ટીએ 29 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી
LJP(RV) એ આ ચૂંટણીમાં 29 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી, જ્યારે BJP અને JDU એ 101-101 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી. મુખ્ય પક્ષોએ ઓપનિંગ બેટ્સમેનની જેમ મજબૂત શરૂઆત કરી, પરંતુ ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટીએ ફિનિશિંગ ટચ આપવો પડ્યો, અને તેમણે તે શાનદાર રીતે કર્યું.
૨૦૨૪માં ૫ બેઠકો જીતી હતી
૨૦૨૪ની લોકસભા ચૂંટણીમાં 5 બેઠકો જીતનાર અને વડા પ્રધાન મોદી દ્વારા “હનુમાન” તરીકે ઓળખાતા ચિરાગ ૨૦૨૫માં ફરી ચર્ચામાં આવ્યા છે. 29 માંથી 23 બેઠકો પર આગળ, લગભગ સંપૂર્ણ સ્ટ્રાઇક રેટ. પાર્ટીએ મગધ, સીમાંચલ અને પાટલીપુત્ર પ્રદેશોમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું, 5% થી વધુ મત હિસ્સો મેળવ્યો.
ચિરાગની પાર્ટીને NDA મતોનું શ્રેષ્ઠ ટ્રાન્સફર મળ્યું
સૌથી અગત્યનું, ચિરાગની પાર્ટીને NDA મતોનું શ્રેષ્ઠ ટ્રાન્સફર મળ્યું. ભાજપ અને JDU સમર્થકોએ LJP(RV) ઉમેદવારોમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો, અને ચિરાગે પણ વોટ ટ્રાન્સફરના સંદર્ભમાં ગઠબંધનને સંપૂર્ણ ટેકો આપ્યો.
2020ની સરખામણીમાં આશ્ચર્યજનક પ્રદર્શન
2020ની સરખામણીમાં આ પ્રદર્શન આશ્ચર્યજનક છે. તે સમયે, LJP(RV) એ 137 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી હતી અને માત્ર એક જ જીતી હતી, અને તેના “નીતીશ વિરોધી” અભિયાને JDU ને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. પરંતુ આ વખતે, NDA માં જોડાઈને, ચિરાગ પાસવાને માત્ર પોતાના પક્ષને મજબૂત બનાવ્યો જ નહીં, પરંતુ નીતિશ કુમાર અને સમગ્ર NDA ની બેઠકો પણ વધારી.
ચિરાગ પાસવાને પોતાને એક સાચા “હનુમાન” સાબિત કર્યા
આ રીતે, ચિરાગ પાસવાને ખરેખર પોતાને એક “હનુમાન” સાબિત કર્યા જે ગઠબંધનને મજબૂત બનાવવામાં અને વિજય સુનિશ્ચિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. આ જીત NDA માં ચિરાગનું કદ વધુ વધારશે અને બિહારમાં રાજકીય ગતિશીલતામાં પરિવર્તન લાવશે. JDU અને LJP(RV) વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી આવતી કડવાશ વચ્ચે, આ પરિણામો ચિરાગ માટે રાજકીય મૂડી તરીકે કામ કરશે. હવે, ચિરાગ માટે બેટ અને તલવાર સાથે “જાડેજા શૈલી” માં ઉજવણી કરવાનો સમય આવી ગયો છે.