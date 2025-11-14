બિહાર ચૂંટણી પરિણામ: BJP-ચિરાગ પાસવાનનું રેકોર્ડ પ્રદર્શન

2025 ની બિહાર ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ચિરાગ પાસવાનના પ્રદર્શને બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે. ભાજપે 101 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી હતી અને 95 બેઠકો પર આગળ છે. 28 બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉભા રાખનાર ચિરાગ પાસવાનની LJP (R) 21 બેઠકો પર આગળ છે. ઉપેન્દ્ર કુશવાહાની RLSP ચાર બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે અને જીતન રામ માંઝીની HAM પાંચ બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે. એકંદરે, આ ચાર પક્ષો નીતિશ કુમાર વગર બિહારમાં 122 નો આંકડો વટાવી ગયા છે. તેઓ લગભગ 125 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે. બિહારમાં સરકાર બનાવવા માટે 122 ધારાસભ્યો જરૂરી છે.
નીતિશ સત્તાવાર ઉમેદવાર નથી
આ વખતે, NDA એ બિહારમાં નીતિશ કુમારને સત્તાવાર રીતે મુખ્યમંત્રી ચહેરો જાહેર કર્યા નથી. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ દિલીપ જયસ્વાલના મતે, મુખ્યમંત્રીની પસંદગી લોકશાહી પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવશે. ભાજપ બિહારમાં એકમાત્ર સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઉભરી આવી છે. નિયમો અનુસાર, રાજ્યપાલ પહેલા સૌથી મોટા પક્ષને સરકાર બનાવવા માટે આમંત્રણ આપે છે.
દરમિયાન, પરિણામો વચ્ચે, નીતિશ કુમારના નિવાસસ્થાને ગતિવિધિઓ તેજ થઈ ગઈ છે. જેડીયુના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી પ્રમુખ સંજય કુમાર ઝા અને મંત્રી અશોક ચૌધરી નીતિશના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા છે. સંજય ઝા ભાજપ સાથે સમગ્ર મામલાનું સંકલન કરી રહ્યા છે.
આરજેડી અને કોંગ્રેસ પાછળ છે
આરજેડી અને કોંગ્રેસ આ વખતે પાછળ છે. બિહાર ચૂંટણીમાં મહાગઠબંધનના છ પક્ષો ફક્ત 30 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે. આ પક્ષો સાથે પણ, નીતિશ કુમાર આ વખતે મુખ્યમંત્રી બની શકશે નહીં. 2020 ની ચૂંટણી પછી, નીતિશે 2022 માં આરજેડીમાં જોડાવા માટે પક્ષ બદલી નાખ્યો. 2025 ના ચૂંટણી પરિણામોએ નીતિશ કુમાર માટે વિપક્ષ સાથે સરકાર બનાવવાનો વિકલ્પ બંધ કરી દીધો છે. આનો અર્થ એ છે કે નીતિશ કુમાર હવે કોઈપણ કિંમતે વિપક્ષ સાથે સરકાર બનાવી શકશે નહીં.