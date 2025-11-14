બિહારમાં સુશાસન અને વિકાસની જીત : PM મોદી

2025ની બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો બાદ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ એનડીએના સાથી પક્ષોને અભિનંદન આપ્યા. તેમણે એનડીએની ઐતિહાસિક સફળતા માટે બિહારના લોકોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો. એનડીએએ કુલ 243 બેઠકોમાંથી 200 થી વધુ બેઠકો પર મજબૂત લીડ સ્થાપિત કરી છે. પીએમ મોદીએ આ સફળતાને સુશાસન, વિકાસ, જન કલ્યાણ અને સામાજિક ન્યાય માટે અભૂતપૂર્વ વિજય ગણાવ્યો. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એક પોસ્ટ શેર કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું, બિહારમાં સુશાસનનો વિજય થયો છે. વિકાસનો વિજય થયો છે. જન કલ્યાણની ભાવનાનો વિજય થયો છે. સામાજિક ન્યાયનો વિજય થયો છે.
सुशासन की जीत हुई है।
विकास की जीत हुई है।
जन-कल्याण की भावना की जीत हुई है।
सामाजिक न्याय की जीत हुई है।
बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। यह प्रचंड जनादेश हमें…
— Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2025
તેમણે વધુમાં કહ્યું, 2025ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં એનડીએને ઐતિહાસિક અને અભૂતપૂર્વ વિજય અપાવનારા બિહારમાં મારા પરિવારના સભ્યોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ જબરદસ્ત જન સમર્થન અમને સમર્પણ સાથે લોકોની સેવા કરવા અને બિહારના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે નવા સંકલ્પ સાથે કામ કરવા પ્રેરણા આપશે. પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું, હું દરેક NDA કાર્યકર્તાનો આભાર માનું છું જેમણે અથાક મહેનત કરી છે. તેઓ લોકોની વચ્ચે ગયા છે, અમારા વિકાસ એજન્ડા રજૂ કર્યા છે અને વિપક્ષના દરેક જુઠ્ઠાણાને મજબૂતીથી પડકાર્યા છે. હું તેમની ખૂબ પ્રશંસા કરું છું.
मैं एनडीए के प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम किया है। उन्होंने जनता के बीच जाकर हमारे विकास के एजेंडे को सामने रखा और विपक्ष के हर झूठ का मजबूती से जवाब दिया। मैं उनकी हृदय से सराहना करता हूं!
— Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2025
પીએમએ કહ્યું કે આગામી વર્ષોમાં અમે બિહાર તેના માળખાગત સુવિધાઓનો વિકાસ કરવા અને રાજ્યની સંસ્કૃતિને નવી ઓળખ આપવા માટે ખંતપૂર્વક કામ કરીશું. અમે ખાતરી કરીશું કે બિહારના યુવાનો અને મહિલાઓને સમૃદ્ધ જીવન માટે પુષ્કળ તકો મળે.
आने वाले समय में हम बिहार के विकास, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की संस्कृति को नई पहचान देने के लिए बढ़-चढ़कर काम करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां की युवा शक्ति और नारी शक्ति को समृद्ध जीवन के लिए भरपूर अवसर मिले।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2025