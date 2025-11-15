શ્રીનગરના નૌગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં બ્લાસ્ટ, 7 ના મોત, 30 ઘાયલ

દક્ષિણ શ્રીનગરના નૌગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં શુક્રવારે રાત્રે કોઈ કલ્પના પણ કરી શકતું ન હતું. એક પ્રચંડ વિસ્ફોટથી સમગ્ર વિસ્તાર હચમચી ગયો, તેના પડઘા ઘણા કિલોમીટર સુધી સંભળાયા. પોલીસ સ્ટેશનની ઇમારતનો મોટો ભાગ ધરાશાયી થયો, અનેક વાહનો આગની લપેટમાં આવી ગયા અને 300 ફૂટ દૂર માનવ અવશેષો વિખરાયેલા મળી આવ્યા.

શુક્રવારે રાત્રે લગભગ 11:22 વાગ્યે થયેલા વિસ્ફોટમાં અત્યાર સુધીમાં સાત લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે, અને 30 ઘાયલો હોસ્પિટલમાં જીવન માટે ઝઝૂમી રહ્યા છે, જેમાંથી ઘણાની હાલત ગંભીર છે. એવી આશંકા છે કે લોકો હજુ પણ કાટમાળ નીચે ફસાયેલા છે.

સીસીટીવી ફૂટેજ અને પ્રત્યક્ષદર્શીઓ દર્શાવે છે કે વિસ્ફોટ એટલો તીવ્ર હતો કે આગ અને ધુમાડાના ગોટેગોટા આકાશમાં ઉછળ્યા. નાના વિસ્ફોટોની સતત શ્રેણીને કારણે બચાવ ટીમોને લગભગ એક કલાક સુધી વિસ્તારમાં પ્રવેશવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો.

IED કાવતરું કે બેદરકારી – તપાસના બે પાસાં

પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ એજન્સીઓ હાલમાં બે મુખ્ય પાસાંઓથી ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે:

બેદરકારીનો ખૂણો

એવી શંકા છે કે પોલીસ સ્ટેશનની અંદર સંગ્રહિત આશરે 360 કિલોગ્રામ એમોનિયમ નાઈટ્રેટ વિસ્ફોટક સામગ્રી મેજિસ્ટ્રેટની હાજરીમાં સીલ કરવામાં આવી રહી હતી ત્યારે વિસ્ફોટ થયો હતો.

