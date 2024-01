બિહારના દિવંગત મુખ્યમંત્રી કર્પૂરી ઠાકુરને અપાશે ભારત રત્ન

બિહારના દિવંગત મુખ્યમંત્રી કર્પૂરી ઠાકુરને ભારત રત્ન આપવામાં આવશે. રાષ્ટ્રપતિ ભવને મંગળવારે સાંજે આની જાહેરાત કરી હતી. કર્પૂરી ઠાકુરનો જન્મ 24 જાન્યુઆરી, 1924ના રોજ બિહારના સમસ્તીપુર જિલ્લામાં થયો હતો. કર્પૂરી ઠાકુર એક વખત ડેપ્યુટી સીએમ અને બે વખત બિહારના મુખ્યમંત્રી રહી ચૂક્યા છે. આવતીકાલે એટલે કે 24મી જાન્યુઆરીએ કર્પૂરી ઠાકુરની જન્મજયંતિ છે અને આ વર્ષે તેમની જન્મશતાબ્દી ઉજવવામાં આવી રહી છે. રાષ્ટ્રપતિ ભવન દ્વારા ભારત રત્ન એવોર્ડની જાહેરાત બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સહિત લોકોની પ્રતિક્રિયાઓ પણ આવવા લાગી છે.

VIDEO | “Today the government of India has taken a historic decision to give the country’s highest honour of Bharat Ratna to (former Bihar CM) late Karpoori Thakur. I want to thank PM Modi for this long awaited decision. Giving the Bharat Ratna Award to Karpoori Thakur is… pic.twitter.com/unuHfSzsZT

