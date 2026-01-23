T20 વર્લ્ડ કપનો બહિષ્કાર કરવાથી બાંગ્લાદેશને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન

નવી દિલ્હીઃ બાંગ્લાદેશે 22 જાન્યુઆરીએ કડક વલણ અપનાવતાં 7 ફેબ્રુઆરીથી ભારતમાં યોજાનારા T20 વર્લ્ડ કપ માટે પોતાની ટીમ ભારત મોકલવાનો ઇનકાર કર્યો છે. એટલે કે બાંગ્લાદેશે આ T20 વર્લ્ડ કપનો બહિષ્કાર કર્યો છે. ભારત ન જવાનો નિર્ણય અને ICC ટુર્નામેન્ટનો બહિષ્કાર કરવાથી આવનારા દિવસોમાં બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટને ગંભીર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતમાં મેચ ન રમવાથી બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડને ભારે આર્થિક નુકસાન થવાની શક્યતા છે. આવી સ્થિતિમાં બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બરબાદીની કગાર પર પહોંચી ગયું હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડને થઈ શકે છે ભારે નુકસાન
જો બાંગ્લાદેશ T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થાય છે તો બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડને આવનારા દિવસોમાં અંદાજે 240 કરોડ રૂપિયા (325 કરોડ બાંગ્લાદેશી ટાકા અથવા લગભગ 27 મિલિયન અમેરિકન ડોલર)નું નુકસાન થઈ શકે છે. આ રકમ મુખ્યત્વે ICCની વાર્ષિક આવકમાંથી મળતા હિસ્સા સાથે જોડાયેલી છે. આ રકમ BCBની વાર્ષિક આવકનો મોટો ભાગ છે. જો બાંગ્લાદેશ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ નહીં લે તો તેને આ રકમ મળવાની નથી.
બાંગ્લાદેશના પ્રવાસે જવાથી ભારત પણ ઇનકાર કરી શકે છે
આ નિર્ણયને કારણે BCBને અંદાજે 325 કરોડ બાંગ્લાદેશી ટાકા (લગભગ 27 મિલિયન અમેરિકન ડોલર)નું નુકસાન થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત લાઇવ ટેલિકાસ્ટ અને જાહેરાતોમાંથી થતી આવકનું નુકસાન પણ ઉમેરવામાં આવે તો આ વર્ષે BCBની કુલ આવકમાં લગભગ 60 ટકા અથવા તેથી વધુ ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. આ નિર્ણય પછી ભારત પણ ઓગસ્ટ–સપ્ટેમ્બરમાં બાંગ્લાદેશના પ્રવાસે જવાથી ઇનકાર કરી શકે છે. જો ભારત શ્રેણી રમવા નહીં જાય તો તેનાથી બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડને વધુ મોટું નુકસાન થવાની શક્યતા છે.