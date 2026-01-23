સુરતમાં ફેલાયો ટેનિસ-ક્રિકેટનો જ્વર…

સુરત: છેલ્લાં બે અઠવાડિયાથી શહેરની સાંજ ક્રિકેટથી ખીલે છે. શહેરના લાલભાઈ કૉન્ટ્રાકટર સ્ટેડિયમમાં ચાલી રહેલી ટી-ટેન ટેનિસ ક્રિકેટ ઈન્ડિયન સ્ટ્રીટ પ્રીમિયર લીગ (આઈ.એસ.પી.એલ.) ટુર્નામેન્ટમાં સચિન તેંડુલકર, અમિતાભ બચ્ચન, અક્ષયકુમાર, અજય દેવગન, અભિષેક બચ્ચનથી લઈને તેલુગુ ફિલ્મના કલાકારો સૂર્યા, રામચરણના આગમનથી ઉન્માદ ચરમ પર પહોંચ્યો છે. સુરતીઓ માટે લાલભાઈ સ્ટેડિયમ જાણે હરવા-ફરવાનું નવું સ્થળ બની ગયું છે. ડુમસના દરિયે જતાં વાહનો અહીં પાર્ક થઈ રહ્યાં છે. ૯ જાન્યુઆરીથી આરંભાયેલી આ ટુર્નામેન્ટમાં કોઈ જાણીતા ખેલાડી રમતા નથી છતાં મોટી સંખ્યામાં લોકો મેચ જોવા આવી રહ્યા છે. ૬ ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલનારી સ્પર્ધામાં કુલ ૪૪ મૅચો રમાવાની છે.આઈ.એસ.પી.એલ.ની આ ત્રીજી સીઝન છે અને એમાં આઠ ટીમો વચ્ચે હરીફાઈ છે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન માઝી મુંબઈ ઉપરાંત બાકીની ટીમ છે: ટાઇગર્સ ઓફ કોલકાતા, શ્રીનગર કે વીર, ચેન્નાઈ સિંગમ્સ, બેંગલુરુ સ્ટ્રાઇકર્સ, ફાલ્કન રાઇઝર્સ હૈદરાબાદ, દિલ્હી સુપર હીરોઝ અને અમદાવાદ લાયન્સ. ટીમોની માલિકીમાં અમિતાભ બચ્ચન, સૌરવ ગાંગુલી, અક્ષય કુમાર, હૃતિક રોશન, રામ ચરણ, સલમાન ખાન અને અજય દેવગણ જેવી જાણીતી હસ્તીઓ જોડાયેલી છે. ચિત્રલેખા આ ટુર્નામેન્ટ સાથે મેગેઝીન પાર્ટનર તરીકે સંકળાયેલું છે.લીગ કમિશનર સૂરજ સામત ચિત્રલેખાને કહે છે: ‘આ ફૉર્મેટના પાયામાં સચિન તેંડુલકરનો વિચાર છે. ગ્રાસરૂટ ક્રિકેટ હિન્દુસ્તાનનો પ્રાણ છે. ભારતમાં લાખો બાળકો શેરીમાં ક્રિકેટ રમે છે. શેરીમાં છુપાયેલી પ્રતિભા બહાર લાવવાના આશયથી ઈન્ડિયન સ્ટ્રીટ પ્રીમિયર લીગની શરૂઆત કરવામાં આવી. આગલી બે સીઝન મહારાષ્ટ્રમાં રમાઈ. પહેલી સીઝનમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યા અને પછી તો આ આંક ખાસ્સો વધ્યો છે.’એ ઉમેરે છે કે ‘આમાંથી ટીમમાં રમી શકે એવા ખેલાડીઓ પસંદ કરવાની પ્રક્રિયા જટિલ હતી. આથી જ આવતી સીઝનમાં પસંદગી (સિલેક્શન)નું સ્વરૂપ બદલીશું. હવેથી પરફોર્મન્સ આધારે પસંદગી થશે. કમિટી દ્વારા દેશભરમાં સિલેક્શન માટે ટુર્નામેન્ટ યોજાશે જેમાં સારું પ્રદર્શન કરનારને પૉઈન્ટ આપવામાં આવશે અને એના આધારે એમને ટીમમાં સ્થાન મળશે.’
ટુર્નામેન્ટની હજી તો આ ત્રીજી સીઝન છે, પણ એમાં રમનારા ખેલાડીઓ આઈપીએલ જેવી ટુર્નામેન્ટમાં સ્થાન મેળવી રહ્યા છે. એક ખેલાડી રણજી પ્લેયર બની ચૂક્યો છે. ટૂંકમાં મનોરંજનથી ભરપૂર ટુર્નામેન્ટ સારા ખેલાડીઓની કારકિર્દી પણ ઘડી રહી છે.સુરતીઓને આ ફૉર્મેટ આઈપીએલની યાદ અપાવે છેઃ ફિલ્મસ્ટાર જોવા મળી જાય. ડીજે પર કૉમેન્ટેટરનું વાક્ચાતુર્ય અને, ચિલ્લા ચિલ્લા કે તૂ બોલઃ આઈએસપીએલ… ગો ગો ગો.. જેવાં ગીત-સંગીતની વહેતી સુરાવલી મસ્તીનો માહોલ જમાવી દે. અમુક નિયમ પણ આ ટુર્નામેન્ટનો રોમાન્સ વધારે છે. જેમ કે, બૅટ્સમૅન ફટકો મારે ને બૉલ બાઉન્ડરી લાઈનની ઉપરથી દર્શક વિસ્તારમાં (ઑડિયન્સ એરિયામાં) જાય તો 6ને બદલે 9 રન આપવામાં આવે છે.
હાલમાં મુંબઈ, ચેન્નઈ અને અમદાવાદ ટોપ ત્રણમાં છે. મુંબઈ 6 મેેચમાંથી ચાર મેચ જીતીને 8 પોઈન્ટ પર છે. અમદાવાદ 6 મેચમાંથી 5 જીતીને 10 પોઈન્ટ પર છે. જ્યારે ચેન્નઈ અને દિલ્હી 6 મેચમાંથી 3-3 જીતીને 6 પોઈન્ટ પર ત્રીજા સ્થાને છે.
(અરવિંદ ગોંડલિયા – સુરત)
(તસવીરોઃ ધર્મેશ જોશી)