સુનિલ શેટ્ટી ‘બોર્ડર 2’ વિશે કેમ નર્વસ છે? પોતાના પુત્ર અહાન વિશે આવો ખુલાસો કર્યો

બૉલિવૂડ અભિનેતા સુનીલ શેટ્ટીએ ખુલાસો કર્યો કે તે “બોર્ડર 2” ની રિલીઝને લઈને થોડો ખુશ અને થોડો નર્વસ છે. તેણે તેનું કારણ પણ જણાવ્યુ.
“બોર્ડર 2” ફિલ્મ માટે દર્શકોની લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી ફિલ્મનો આજે અંત આવ્યો છે. આ ફિલ્મ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ ગઈ છે. આ ફિલ્મ ઘણા કારણોસર ખાસ છે. તે ફક્ત “બોર્ડર” ની યાદોને પાછી લાવે છે એટલું જ નહીં પરંતુ આ ફિલ્મ સાથે અહાન શેટ્ટીના ડેબ્યૂને પણ ચિહ્નિત કરે છે. આ ફિલ્મને લઈ દર્શકો ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. પણ અહાન શેટ્ટીનો પરિવાર ખુશ અને નર્વસ બંને છે.
સુનીલ શેટ્ટીએ ફિલ્મ ‘બોર્ડર’માં ભૈરવ સિંહનું પાત્ર ભજવ્યું હતું.તેમણે જણાવ્યું છે કે એક પિતા અને એક અભિનેતા તરીકે તેઓ આ ક્ષણ કેવું અનુભવી રહ્યા છે. ANI સાથે વાત કરતા સુનિલ શેટ્ટીએ કહ્યું, “આજનો દિવસ એક યાદગાર અને ભાવનાત્મક ક્ષણ છે. તમે જાણો છો, બોર્ડરની શરૂઆત સની પા અને અક્ષય કુમારથી થઈ હતી. હવે તેનો બીજો ભાગ આવી ગયો છે. હું અહાન વિશે ઉત્સાહિત છું કારણ કે તે સારા હાથમાં છે. આ ફિલ્મની વાર્તા નિધિ દત્તાએ લખી છે. અહાને સની, વરુણ અને દિલજીત સાથે કામ કર્યું છે. તેથી મને લાગે છે કે તે સુરક્ષિત હાથમાં છે.”
સુનિલ શેટ્ટીએ આગળ કહ્યું, “જો બધું બરાબર રહ્યું, તો તે તેમના માટે ખૂબ ફાયદાકારક રહેશે. તમે જે કરો છો તેને પ્રેમ કરવો મહત્વપૂર્ણ છે. સફળતાના દૃષ્ટિકોણથી, મને લાગે છે કે આપણે સુરક્ષિત છીએ. આ એક સારી ફિલ્મ છે. ધુરંધર પછી, તે દેશભક્તિ અને સિનેમા માટે પ્રોત્સાહન છે. તેથી, હું નર્વસ અને ખુશ બંને છું.”
“બોર્ડર 2” નું દિગ્દર્શન અનુરાગ સિંહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. સની દેઓલ મુખ્ય ભૂમિકામાં પાછો ફર્યો છે. વરુણ ધવન અને દિલજીત દોસાંઝ પણ અભિનય કરી રહ્યા છે. આ ફિલ્મ 1971 ના ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધની સત્ય ઘટનાઓથી પ્રેરિત છે.