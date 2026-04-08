ટ્રમ્પે ‘મહાયુદ્ધ’ ટાળતાં ઈરાન દ્વારા હોર્મુઝ ખોલવાનું એલાન

નવી દિલ્હીઃ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી છે કે અમેરિકા આગામી બે સપ્તાહ સુધી ઈરાન પર હુમલો નહીં કરે. ટ્રમ્પે હાલ માટે ઈરાન પર હુમલો ટાળતાં ઈરાને પણ રાહત આપતી જાહેરાત કરી છે અને હોર્મુઝ જળસંધિ (Strait of Hormuz) ખોલવાનો નિર્ણય લીધો છે.
ઈરાને હોર્મુઝ ખૂલ્યું
ઈરાને હોર્મુઝ ખોલવાની જાહેરાત કરી છે. ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ જણાવ્યું હતું કે આગામી બે સપ્તાહ સુધી હોર્મુઝ જળસંધિમાંથી જહાજોને પસાર થવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. જોકે ઈરાને એક શરત મૂકી છે કે જહાજોની દેખરેખ ઈરાની સેનાના નિયંત્રણ હેઠળ રહેશે.
તેમણે નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે બે સપ્તાહની અવધિ માટે હોર્મુઝ જળસંધિમાંથી સુરક્ષિત માર્ગ ઈરાનના સશસ્ત્ર દળો સાથે સંકલન અને ટેક્નિકલ મર્યાદાઓ અંગે યોગ્ય ચર્ચા પછી જ શક્ય બનશે.
જહાજો પાસેથી ઈરાન ફી વસૂલશે?
યુદ્ધ પહેલાં આવી કોઈ “ટેક્નિકલ મર્યાદાઓ” નહોતી. દાયકાઓથી ચાલતી સમુદ્રી વ્યવસ્થા મુજબ ઈરાન અને ઓમાનના પ્રાદેશિક જળમાર્ગમાંથી દરરોજ 100થી વધુ જહાજો પસાર થતાં હતાં. જોકે આ નિવેદનમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું નથી કે ઈરાન જહાજોથી કોઈ શૂલ્ક વસૂલવાનો પ્રયાસ કરશે કે નહીં, જેમ યુદ્ધ શૂલ્ક વસૂલ દરમિયાન કરવામાં આવ્યો હતો.
ટ્રમ્પની ધમકીઓ યથાવત્
ટ્રમ્પ અગાઉ પણ સમયમર્યાદા વધારી ચૂક્યા હતા, પરંતુ મંગળવારે તેમણે સંકેત આપ્યો હતો કે રાત્રે આઠ વાગ્યાની સમયમર્યાદા અંતિમ હશે. બંને પક્ષોની આકરી નિવેદનબાજી કારણે તણાવ વધ્યો અને ઈરાનના નાગરિકોમાં ચિંતા ફેલાઈ હતી.
USA surrenders to Iran’s 10 point proposal and accepts a ceasefire! USA says will try to negotiate with Iran based on these 10 points for a permanent ceasefire.
Iran says Strait of Hormuz will be opened for maritime traffic for 2 weeks and will cease all defensive operations if… pic.twitter.com/xiHkzLovlT
— Jamila Husain (@Jamz5251) April 8, 2026
આ પહેલાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ ચેતવણી આપી હતી કે જો ઈરાન હોર્મુઝ જળસંધિને સંપૂર્ણ રીતે નહીં ખોલે તો તેના તમામ વીજ ઉત્પાદન કેન્દ્રો અને પૂલોને નષ્ટ કરી દેવામાં આવશે. શાંતિના સમયમાં વિશ્વના લગભગ 20 ટકા તેલનું પરિવહન આ જળમાર્ગથી થાય છે. તેમણે આકરા શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે જરૂરી પડ્યે ઈરાનની સંપૂર્ણ સંસ્કૃતિને પણ નષ્ટ કરી દેવામાં આવશે.