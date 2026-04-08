અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધવિરામથી ભારતીય શેર બજારમાં તેજી

મુંબઈ: બે અઠવાડિયાના યુએસ-ઈરાન યુદ્ધવિરામની સીધી અસર શેરબજાર પર પડી છે. 30 શેર ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ શરૂઆતના સમયે 2,700 પોઈન્ટથી વધુ ઉછળ્યો હતો. જ્યારે NSE નિફ્ટી પણ શરૂઆતના સમયે 800 પોઈન્ટથી વધુ ઉછળ્યો હતો. વૈશ્વિક બજારમાં મજબૂત તેજી વચ્ચે, શેરબજાર માટે પહેલાંથી જ સકારાત્મક સંકેતો મળી રહ્યા હતા.
બુધવારે શેરબજાર ખુલતાની સાથે જ બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો સેન્સેક્સ (BSE) 77,290 પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના 74,616.58 ના બંધથી ઉપર હતો. થોડી જ સેકન્ડોમાં, તેણે ગતિ ઝડપી બનાવીને 77,392 પર પહોંચી ગઈ. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જના નિફ્ટીની વાત કરીએ તો ૫૦ શેરનો ઇન્ડેક્સ ૨૩,૮૫૫ પર ખુલ્યો. જે તેના અગાઉના બંધ ૨૩,૧૨૩.૬૫થી વધુ હતો. પછી સેન્સેક્સની સાથે મળીને તે ૮૦૦ પોઈન્ટ વધીને ૨૩,૯૩૮ પર પહોંચ્યો હતો.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ કરાર થયા બાદ બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં સુધારો થયો છે. આ ઉપરાંત ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં અચાનક ઘટાડો થવાથી તેલ સંકટના કારણે તણાવ ઓછો થયો છે. જે આ વધારા પાછળનું મુખ્ય કારણ છે.