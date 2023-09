Asia cup 2023 : ભારત-પાકિસ્તાન મેચ હવે રિઝર્વ ડે પર રમાશે, વરસાદને કારણે સ્થગિત

એશિયા કપ-2023માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની સુપર-4 મેચ વરસાદને કારણે સ્થગિત કરવામાં આવી છે. કોલંબોના આર પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહેલી આ મેચ રવિવારે 10 સપ્ટેમ્બરે પૂરી થઈ શકી નથી અને હવે તે રિઝર્વ ડે એટલે કે સોમવાર 11 સપ્ટેમ્બરે પૂરી થશે. આ મેચમાં ભારતીય ટીમ પ્રથમ બેટિંગ કરી રહી હતી અને તેની ઈનિંગની 25મી ઓવરમાં ભારે વરસાદ થયો હતો જેના કારણે મેચ રોકવી પડી હતી અને ફરી શરૂ થઈ શકી ન હતી. હવે સોમવારે ભારતીય દાવ 25મી ઓવરથી ફરી શરૂ થશે. ભારતે 2 વિકેટ ગુમાવીને 147 રન બનાવ્યા હતા. કોલંબોમાં પહેલાથી જ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી અને આવી સ્થિતિમાં ટૂર્નામેન્ટમાં બીજી વખત ભારત-પાકિસ્તાન મેચ રદ્દ થવાનો ખતરો હતો. આ આશંકાને કારણે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલે એક વિચિત્ર નિર્ણય લીધો હતો અને સુપર-4 રાઉન્ડની આ મેચ માટે જ રિઝર્વ ડે રાખવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. આખરે આ ડર સાચો સાબિત થયો અને મેચ હવે રિઝર્વ ડે પર પૂર્ણ થશે.

On to the reserve day 🌧

India will resume their innings tomorrow as persistent rain has put a halt on proceedings 😯#AsiaCup2023 | #INDvPAK | 📝: https://t.co/01BrLxunr3 pic.twitter.com/sDwzdRGtuC

— ICC (@ICC) September 10, 2023