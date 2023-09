વિપક્ષી ગઠબંધન I.N.D.I.A ની સંકલન સમિતિ 13 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીમાં મળશે

વિપક્ષી ગઠબંધન ‘ભારત’ની 14 સભ્યોની સંકલન સમિતિની પ્રથમ બેઠક 13 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીમાં યોજાશે. ગઠબંધનના નેતાઓએ રવિવારે આ માહિતી આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)ના વડા શરદ પવારના નિવાસસ્થાને યોજાનારી આ બેઠકમાં ગઠબંધનની રણનીતિ અને ભાવિ કાર્યક્રમો તૈયાર કરવામાં આવશે. આગામી લોકસભા ચૂંટણી – 2024 માં ભાજપની આગેવાની હેઠળના રાષ્ટ્રીય લોકતાંત્રિક ગઠબંધન (NDA) નો સામનો કરવા માટે બે ડઝનથી વધુ વિપક્ષી પક્ષો ભારતીય રાષ્ટ્રીય વિકાસલક્ષી જોડાણ (INDIA) ની રચના કરવા માટે એકસાથે આવ્યા છે.

FIRST meet of INDIA’s coordination comm is on 13th Sept in Delhi, where I’m a member. But, @dir_ed conveniently served me a notice just now to appear before thm on the VERY SAME DAY! One can’t help but marvel at the TIMIDITY & VACUOSNESS of the 56-inch chest model. #FearofINDIA

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) September 10, 2023