અમદાવાદ : ફાયરિંગ કેસમાં નિવૃત્ત DySPની ધરપકડ

શહેરના અતિ વૈભવી અને પોશ ગણાતા સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાના લીરેલીરા ઉડાડતી એક ચોંકાવનારી અને સનસનાટીપૂર્ણ ઘટના સામે આવી છે. નેહરુનગર બસ સ્ટેન્ડ નજીક કરોડો રૂપિયાની કિંમતી જમીનના કબજા અને મસમોટી નાણાકીય લેણદેણના વિવાદમાં પોલીસ વિભાગના જ એક નિવૃત્ત ઉચ્ચ અધિકારીએ કાયદો હાથમાં લીધો હતો. પૂર્વ ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ (DySP) અશોકસિંહ ચૌહાણે જાહેરમાં પોતાની લાઈસન્સવાળી પિસ્તોલમાંથી ધડાધડ ૫ રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરતા સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી અને આસપાસના લોકોમાં ભયનો માહોલ વ્યાપી ગયો હતો.
₹1.5 કરોડની ડિપોઝિટ અને જમીન માલિકીનો જટિલ વિવાદ
પોલીસના સત્તાવાર સૂત્રો અને પ્રાથમિક તપાસમાંથી મળતી વિગતો મુજબ, આ સમગ્ર લોહિયાળ ખેલ નેહરુનગર બસ સ્ટેન્ડની પાછળ આવેલી એક મોંઘી જમીન સાથે જોડાયેલો છે. આ કિંમતી જમીન પર કોમર્શિયલ સ્ટોલ (કેબિનો) ઊભા કરવા માટે હરેશ ભરભીડિયા અને હિતેશ ભરભીડિયા નામના બે ભાઈઓએ નિવૃત્ત DySP અશોકસિંહ ચૌહાણ પાસેથી ભાડે રાખી હતી. આ સોદા પેટે ભરભીડિયા ભાઈઓએ આશરે ₹૧.૫ કરોડ જેટલી મોટી રકમ ડિપોઝિટ તરીકે પૂર્વ અધિકારીને ચૂકવી હતી.
જો કે, આ જમીનના સરકારી દસ્તાવેજો અધૂરા હોવાના કારણે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો, જેના લીધે ત્યાં ધંધો કે કેબિનો શરૂ થઈ શક્યા નહોતા. આ દરમિયાન જમીનની મૂળ માલિકી અંગે પણ અન્ય પક્ષકાર (પ્રિયમ મહેતા) સામે આવતા વિવાદે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. બુધવારે સાંજે આશરે ૫ વાગ્યે ભરભીડિયા પક્ષના લોકો કાયદેસર રીતે નિવૃત્ત DySP પાસે પોતાના ફસાયેલા રૂપિયા અને જમીનના પાકા કાગળોની માંગણી કરવા પહોંચ્યા હતા.
‘બહાર નીકળો નહીંતર લાશો પડી જશે’: જાહેરમાં ફાયરિંગ
દસ્તાવેજો અને નાણાં પરત કરવાની ન્યાયિક માંગણીને પગલે બંને પક્ષો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી અને તીખા વાકયુદ્ધની શરૂઆત થઈ હતી. મામલો એટલો બિચક્યો કે ભૂતકાળમાં કાયદાનું પાલન કરાવનારા નિવૃત્ત પોલીસ અધિકારી અશોકસિંહ ચૌહાણ પોતાનું માનસિક સંતુલન ગુમાવી ભારે ઉશ્કેરાટમાં આવી ગયા હતા. તેમણે સામા પક્ષના લોકોને ખુલ્લી ધમકી આપતા ગર્જના કરી હતી કે, “મારી મંજૂરી વગર આ પ્રોપર્ટીમાં પગ કેમ મૂક્યો? અહીંથી તરત બહાર નીકળો નહીંતર લાશો પડી જશે.” આટલું કહીને તેમણે પોતાની કમરે લટકતી પિસ્તોલ બહાર કાઢી અને જાહેરમાં ધડાધડ ૫ રાઉન્ડ હવામાં ફાયરિંગ કરી દીધું હતું. સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈને ગોળી વાગી નહોતી, જેથી મોટી જાનહાનિ ટળી હતી. આ સમગ્ર સનસનાટીપૂર્ણ ઘટનાનો વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે.
પોલીસ સ્ટેશનમાં જ નિવૃત્ત અધિકારીનો હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા
ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા જ સેટેલાઇટ પોલીસ તેમજ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનો મોટો કાફલો ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને સ્થળ પરથી એક લક્ઝરી કાર જપ્ત કરી હતી અને નિવૃત્ત DySP અશોકસિંહ ચૌહાણ, તેમના પુત્ર સિદ્ધરાજસિંહ અને પુત્રી સહિત ત્રણ લોકો સામે આકરો ગુનો નોંધી તેમની અટકાયત કરી લીધી હતી.