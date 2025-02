ગુજરાતમાં 50 બાંગ્લાદેશી ઘૂસપેઠિયા પકડાયા, 16ને ડિપોર્ટ કર્યા

ગાંધીનગર: દેશના વિવિધ વિસ્તારમાંથી બાંગ્લાદેશી ઘૂસપેઠિયા પકડાવવાની ઘટના છાસાવારે વધી રહી છે. ગુજરાત સરકારે પણ કોમ્બિંગ ઓપરેશન દરમિયાન 50 ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશી ઈમિગ્રન્ટ્સની અટકાયત કરી છે. જેમાંથી 15 ઇમિગ્રન્ટ્સ અને એક બાળકને સફળતાપૂર્વક બાંગ્લાદેશમાં ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. નોંધનીય છે કે, થોડા દિવસ પહેલા અમેરિકાએ પણ ગુજરાતીઓ સહિત ભારતીયોને ડિપોર્ટ કર્યા હતા. જેની ચર્ચા આખા દેશમાં ચાલી હતી. તો હવે આજે ગુજરાત સરકારે રાજ્યમાં ગેરકાયદેસર રહેતા બાંગ્લાદેશીઓને ડિપોર્ટ કર્યા છે. આ અંગેની માહિતી રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આપી છે.

અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા પકડાયેલા 50 માંથી લગભગ તમામ લોકો બાંગ્લાદેશી હોઈ શકે છે. જેમાં મોટાભાગના લોકો ગુનાઈત પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા હોવાનો ખુલાસો થયો છે. સમગ્ર મુદ્દે ગૃહરાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ શેર કરી જાણકારી આપવામાં આવી છે. હર્ષ સંઘવીએ X પર પોસ્ટ શેર કરતાં લખ્યું કે, અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા રાષ્ટ્ર વિરોધી ગતિવિધિ કરનારાને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે.

Ahmedabad Crime Branch Cracks Down on Anti-National Activities!

Successfully deported 15 immigrants to Bangladesh.

– Identified and arrested persons involved in trafficking minor girls for prostitution

– Busted a racket producing fake Indian documents for illegal immigrants

-…

— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) February 12, 2025