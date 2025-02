અમિત શાહે નિર્મલા સીતારમણ અને PM મોદીને બજેટ માટે અભિનંદન આપ્યા

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય નાણાંમંત્રી નિર્મલા સીતારમણે શનિવારે સંસદમાં બજેટ રજૂ કર્યું. આ સમય દરમિયાન તેમણે વિવિધ ક્ષેત્રો માટે ઘણી જાહેરાતો કરી. ઉપરાંત, આ બજેટમાં મધ્યમ વર્ગને મોટી રાહત આપવામાં આવી છે. 12 લાખ રૂપિયા સુધીનો ટેક્સ નાબૂદ કરવામાં આવ્યો છે. બજેટ રજૂ થયા પછી, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પર નિર્મલા સીતારમણ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને બજેટ માટે અભિનંદન પાઠવ્યા છે. અમિત શાહે X પર લખ્યું, ‘બજેટ-2025 એ મોદી સરકારના દરેક ક્ષેત્રમાં વિકસિત અને શ્રેષ્ઠ ભારત બનાવવાના વિઝનની બ્લુપ્રિન્ટ છે.’

દેવેન્દ્ર ફડણવીસે શું કહ્યું?

મહારાષ્ટ્રના સીએમ દેવેન્દ્ર ફડણવીસે કહ્યું, “પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે એક અદ્ભુત બજેટ રજૂ કર્યું છે. તેને સ્વપ્નનું બજેટ કહી શકાય, ખાસ કરીને મધ્યમ વર્ગ માટે. તેમણે આવું બજેટ રજૂ કર્યું, તેથી હું તેમને અભિનંદન આપું છું. હું તેમને અભિનંદન આપું છું.”

Mumbai, Maharashtra: On #UnionBudget2025, CM Devendra Fadnavis says, “I wholeheartedly thank PM Modi and Finance Minister Nirmala Sitharaman for presenting a dream budget for the middle class. The income tax exemption limit has been raised from ₹7 lakh to ₹12 lakh, exceeding… pic.twitter.com/Syv1JTwlTC

— IANS (@ians_india) February 1, 2025