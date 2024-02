રાજકીય ગરમાવા વચ્ચે મંત્રી વિક્રમાદિત્ય સિંહે રાજીનામું પાછું ખેંચ્યું

હિમાચલ પ્રદેશમાં કોંગ્રેસની સરકાર પાસે બહુમતી હોવા છતાં રાજ્યસભાની બેઠક ભાજપને જવાથી રાજ્યમાં રાજકીય ગરમાવો વધી ગયો છે. જાહેર બાંધકામ મંત્રી વિક્રમાદિત્ય સિંહે સવારે કેબિનેટમાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું, પરંતુ સાંજે તેને પાછું ખેંચી લીધું હતું. ભાજપના 15 ધારાસભ્યોને ગૃહ દ્વારા સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા.

VIDEO | Himachal Pradesh political crisis: Here’s what Congress leader Vikramaditya Singh ( @VikramadityaINC ) said on his resignation from state Cabinet, following a meeting with party observers Bhupinder Singh Hooda, Bhupesh Baghel and DK Shivakumar in Shimla.

રાજ્ય કોંગ્રેસમાં રાજકીય ખળભળાટ બાદ સુખુ સરકારમાં જાહેર બાંધકામ અને શહેરી વિકાસ મંત્રી વિક્રમાદિત્ય સિંહે બુધવારે સવારે મંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું હતું અને મોડી સાંજે તેને પરત લઈ લીધું હતું. પાર્ટી નિરીક્ષકોને મળ્યા બાદ વિક્રમાદિત્યએ કહ્યું કે મુખ્યમંત્રી અને પાર્ટી હાઈકમાન્ડ સાથે ચર્ચા કર્યા બાદ તેમણે રાજીનામું પાછું ખેંચવાનો નિર્ણય કર્યો છે. પક્ષ સર્વોચ્ચ છે. જે મુદ્દાઓને લઈને હું નારાજ હતો તેની મેં મુખ્યમંત્રી અને હાઈકમાન્ડને જાણ કરી છે. હિમાચલમાં પાર્ટી સંપૂર્ણ રીતે એક થઈ ગઈ છે.

VIDEO | “Our government is safe. We decided on the future course of action,” said Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) after meeting with Congress observers in Shimla.#HimachalPradesh #HimachalPoliticalCrisis pic.twitter.com/alsZqsbqsy

